Нафтогаз в 2020 лишился статуса крупнейшего импортера газа

Всего импортом газа в прошлом году занимались около 30 компаний.

Государственный "Нафтогаз Украины" в 2020 году опустился на пятое место в рейтинге крупнейших импортеров газа в Украину. Ранее он стабильно лидировал с большим отрывом от других импортеров, сообщил телеграм-канал "Монополист".

В 2019 году "Нафтогаз", готовясь к возможному прекращению транзита российского газа, закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) рекордно большие объемы. В конце 2019 транзитный контракт был подписан, и значительная часть газа так и осталась в ПХГ. Поэтому в 2020 году "Нафтогаз" значительно уменьшил объемы импорта газа.

Крупнейшим импортером в 2020 году была компания "Евроэнерготрейд". Она закупила 1,25 млрд кубометров газа. Официально компанией владеют трое физлиц, неофициально считается, что ее контролирует Юрий Дубинский. Он – бывший партнер по бизнесу беглого нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в Украине в газовых схемах. Сейчас Дубинский проходит свидетелем по этому делу.

На втором месте компания "Эру Трейдинг" американца Дейла Перри и украинца Ярослава Мудрого. Это бывшие партнеры Андрея Фаворова, экс-главы газового дивизиона "Нафтогаза".

Трейдер "Газ Ком Трейд", который записан на Александра Кривенко, находится на третьем месте.

На четвертом – дочка азербайджанской госкомпании "Сокар Украина".

Компании Дмитрия Фирташа в прошлом году импортировали 702 млн куб. м газа. Из них больше всех – "ЙЕ Энергия" – 641 млн куб. м газа. Эта компания объединяет газсбыты, на которые приходится 60–70% поставок газа населению.

Связанная с Игорем Коломойским "Ю.Комодитиз" испортировала 450 млн куб. м газа. Она является крупным поставщиком природного газа и электроэнергии для государственных предприятий и организаций.

Всего импортом газа в 2020 году занимались около 30 компаний, сообщал "Бизнес Цензор". По итогам первого полугодия крупнейшими из них были:

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении "Нафтогаза" за передачу 300 миллионов кубометров голубого топлива фирме, существующей только на бумаге.

В октябре прошлого года глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело по факту госизмены, отметив, что "дело касается деятельности менеджмента компании".