НАБУ расследует передачу "Нафтогазом" 305 млн кубов газа фиктивной фирме
Бенефициар компании, получившей "газовый транш" почти на 86 млн долларов является житель села Мироновка Киевской области, на имя которого записано более сотни других "компаний".
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении государственной компании "Нафтогаз" за передачу более трех сотен миллионов кубометров голубого топлива фирме, существующей только на бумаге.
Такой информацией поделились журналисты-расследователи программы "Шустров LIVE" телеканала "Эспрессо". В частности, эти данные ними были получены непосредственно от НАБУ, в письменном подтверждении ведомства.
"305 миллионов кубометров газа – фиктивной фирме. Самая громкая коррупционная афера в 2020 набирает обороты. В конце года мошенники реализовали украденное топливо и получили более полутора миллиарда гривен прибыли", – сообщается в расследовании "Шустров". По данным журналистов, "теперь государство покупает этот газ обратно", причем по завышенным ценам.
Как отмечается в расследовании, решение о выводе указанного объема газа в собственность "Профи Газа" подписал лично глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а стоимость переданного от "Нафтогаза" голубого топлива составляет примерно 85,5 млн долларов США.
"В ходе подготовки сюжета журналисты выяснили, что фирма "Профи Газ", которая в итоге получила топливо от "Нафтогаза", является полностью фиктивной компанией", – отметили авторы сюжета. В частности, в компании "Профи Газ" прошел ряд изменений владельцев и директоров, а уставный капитал фирмы составляет всего 2600 гривен.
Номинальным бенефициарным владельцем "Профи Газ" в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным "YouControl", одновременно является владельцем 134-х других компаний, руководителем – в 117-ти учреждениях, и участником – в 263-х. Более того, ранее "Центр противодействия коррупции" приводил Терлецкого в качестве образца фиктивного бенефициара.
Как сообщается в репортаже, еще в конце января Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы "по поводу бездеятельности НАБУ" и обязал ведомство внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".
В своем письме НАБУ прояснило позицию органа по данному вопросу: "Детективом НАБУ в Реестр были внесены сведения о начале досудебного расследования в уголовном производстве №52021000000000057 от 02.02.202, согласно заявлению журналистов от 15.01.2021, где указывается о фактах возможных противоправных действий со стороны должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".
Предварительная правовая квалификация по делу – часть 4 статьи 190 УК Украины – "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в октябре прошлого года глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело по факту госизмены, отметив, что "дело касается деятельности менеджмента компании".