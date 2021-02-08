НАБУ розслідує передачу "Нафтогазом" 305 млн кубів газу фіктивній фірмі

Бенефіціар компанії, що отримала "газовий транш" майже на 86 млн доларів є жителем села Миронівка Київської області, на ім'я якого записано понад сотні інших "компаній".

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування стосовно державної компанії "Нафтогаз" за передачу більше трьох сотень мільйонів кубометрів блакитного палива фірмі, яка існує тільки на папері.

Такою інформацією поділилися журналісти-розслідувачі програми "Шустров LIVE" телеканалу "Еспрессо". Зокрема, ці дані ними були отримані безпосередньо від НАБУ, у письмовому підтвердженні відомства.

"305 мільйонів кубометрів газу — фіктивній фірмі. Найгучніша корупційна афера у 2020 набирає обертів. Наприкінці року шахраї реалізували вкрадене паливо і отримали понад півтора мільярди гривень прибутку", — повідомляється в розслідуванні "Шустров". За даними журналістів, "тепер держава купує цей газ назад", до того ж за завищеними цінами.

Як наголошується у розслідуванні, рішення про виведення зазначеного обсягу газу у власність "Профі Газу" підписав особисто глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а вартість переданого від "Нафтогазу" блакитного палива становить приблизно 85,5 млн доларів США.

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"Під час підготовки сюжету журналісти зʼясували, що фірма "Профі Газ", яка в результаті отримала паливо від "Нафтогазу", є повністю фіктивною компанією", — зазначили автори сюжету. Зокрема, в компанії "Профі Газ" пройшов ряд змін власників і директорів, а статутний капітал фірми становить всього 2600 гривень.

Номінальним бенефіціарним власником "Профі Газ" протягом тривалого часу був Олександр Терлецький з села Миронівка Київської області, який, за даними "YouControl", одночасно є власником 134-х інших компаній, керівником — в 117-ти установах, і учасником — в 263-х. Більш того, раніше "Центр протидії корупції" приводив Терлецького як зразок фіктивного бенефіціара.

Як повідомляється в репортажі, ще в кінці січня Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу керівника редакції програми "з приводу бездіяльності НАБУ" і зобовʼязав відомство внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення в результаті укладення мирової угоди про передачу газу від "Укртрансгазу" до фірми з ознаками фіктивності "Профі Газ".

У своєму листі НАБУ прояснило позицію органу з даного питання: "детективом НАБУ до Реєстру було внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000057 від 02.02.2021, згідно із заявою журналістів від 15.01.2021, де вказуються факти можливих протиправних дій з боку посадових осіб НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз".

Попередня правова кваліфікація у справі — частина 4 статті 190 КК України — "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою", що карається позбавленням волі на строк від пʼяти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні минулого року голова "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу за фактом державної зради, зазначивши, що "справа стосується діяльності менеджменту компанії".