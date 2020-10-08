Против руководства "Нафтогаза" завели дело по факту госизмены, – Коболев

В компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии", говорит глава правления.

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Об этом Коболев сообщил в эфире "Громадського радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", – сообщил он.

Он говорит, что в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

Глава "Нафтогаза" также не уточнил кем именно было возбуждено уголовное дело.

"Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – сказал он.

Напомним, НАБУ разоблачило пятерых лиц, которые совершили хищение газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 729,8 млн грн.