Бывшего топ-чиновника Нафтогаза подозревают в нанесении государству ущерба на почти 300 млн грн
2020-02-14 21:53:54
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет
ГБР сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов "Нафтогаза" в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн грн убытков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Установлено, что в 2013 году руководство Нафтогаза заключило договор с частной компанией на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн.
"Достоверно зная, что подрядчик не выполнял часть работ, обусловленных договором, бывший руководитель департамента с начала передал необходимую документацию руководству, а в дальнейшем подписал акты об их выполнении", – сказано в сообщении.
На основании этих документов на счета частной компании были перечислены средства.
"В результате преступных действий бывшего чиновника государству нанесено более 284 миллионов гривен убытков", – заявили в полиции.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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