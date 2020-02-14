Бывшего топ-чиновника Нафтогаза подозревают в нанесении государству ущерба на почти 300 млн грн

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет

ГБР сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов "Нафтогаза" в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что в 2013 году руководство Нафтогаза заключило договор с частной компанией на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн.

"Достоверно зная, что подрядчик не выполнял часть работ, обусловленных договором, бывший руководитель департамента с начала передал необходимую документацию руководству, а в дальнейшем подписал акты об их выполнении", – сказано в сообщении.

На основании этих документов на счета частной компании были перечислены средства.

"В результате преступных действий бывшего чиновника государству нанесено более 284 миллионов гривен убытков", – заявили в полиции.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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