Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры

Сотрудники СБУ разоблачили схему некачественного выполнения ремонта организацией по техобслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что такой фейковый ремонт мог привести к человеческим жертвам.

В частности, оперативники СБУ задокументировали нарушение требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

Читайте также: Ярославский готов вложить 100 миллионов долларов в новый аэропорт в Донецке

"Ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", – подчеркивают в СБУ.

В настоящее время чиновник авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешение на выполнение пассажирских авиаперевозок, а воздушным судам – сертификаты летной пригодности.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года правоохранители провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и в офисных помещениях подрядчиков, выполняющих ремонтные работы. Следствие подозревает, что руководство коммунального предприятия в сговоре с генподрядчиком присвоило 11 млн грн из 38 млн, выделенных государственным на ремонт аэропорта.

22 ноября при посадке в аэропорту Одессы самолет турецких авиалиний сломал переднюю стойку шасси. Днем ранее при разбеге для взлета сломал шасси другой самолет.

В июле прошлого года сообщалось, что Кабмин выделил дополнительно 253 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса".