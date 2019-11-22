Работа аэропорта была парализована из-за поломки самолета на взлетно-посадочной полосе

Международный аэропорт "Одесса" возобновил работу в штатном режиме.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой но пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что аэропорт возобновил выполнение рейсов с 22:00. Из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиаинцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта вместе с сотрудниками Turkish Airlines отбуксировали самолет к временной стоянке.

"После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы было подтверждено соответствие всем нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому принято решение о возобновлении рейсов", – сообщили в пресс-службе.

Как пишет Думская, все сегодняшние рейсы были отменены и по состоянию на 22:50 ни один самолет не приземлился в городе.

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