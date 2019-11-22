В одесском аэропорту у Boeing 737 сломалось шасси
2019-11-22 07:58:38
Кроме того, из-за сильного ветра самолет не смогли посадить с первого раза
В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП надломил переднюю стойку шасси", – сказано в сообщении.
Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.
Как сообщает Думская,борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками.
Из-за сильного ветра пилоты на смогли посадить самолет с первого раза. Пострадавших нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В результате аварийной посадки самолета АН-12 около Львова утром 4 октября погибли пять из восьми человек, находившихся на борту.
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