Строительство метро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в Киевметрострое

Обыски также проводятся в отделения Укргазбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в структурных подразделениях Киевметростроя, их должностных лиц, а также в отделениях Укргазбанка и частных структурах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следственные действия проходят в рамках расследования схемы мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

16 января следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений с целью не допустить хищение средств выделенных на строительство метро на Виноградарь.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить до конца 2021 года две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

В январе глава наблюдательного совета Киевметрострой Олег Токарев заявил, что строительные работы отстают от графика почти на год. Но спустя неделю мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стройка идет по плану и станции откроют до конца 2021 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Под Новый год, 28 декабря, Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному Шулявскому мосту.