За пятый цех "Большевика" у Шулявского моста просят 700 млн грн. У Кличко говорят, это дорого

Но речи о том, что по "Большевику" могут вообще не договориться, пока не идет

В КГГА планируют окончательно достроить Шулявский мост к лету 2020 года. При этом, сумма проекта возрастет еще минимум на 150 млн грн.

Об этом в интервью ЭП рассказал заммэра Киева Николай Поворозник.

Так, у Кличко планируют достроить два съезда с моста и благоустроить сам путепровод. Съезды ориентировочно будут готовы уже к марту: тогда же по мосту начнут ходить троллейбусы.

Кроме того, в планах строительство и одного нового заезда на мост: для этого уже ведутся переговоры с Фондом госимущества по пятому цеху "Большевика".

Фонд просит за цех почти 700 млн грн, но Поворозник считает, что эта сумма сильно завышена. "Мы не хотим ничего даром, но в то же время не хотим ни за что переплачивать", – говорит он.

Важно и то, что в случае достижения понимания между Киевом и Фондом госимущества, цех отойдет киевлянам. Соответственно, оплачивать его покупку будут из городского бюджета, хотя эта сумма не войдет в кошторис шулявской развязки.

В целом, Поворозник даже не допускает возможности отсутствия согласшения с Фондом.

"Мы живем в одном городе. Ставить под угрозу строительство больших инфраструктурных проектов не правильно. Думаю, мы договоримся и здравый смысл перевесит чьи-то желания", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Под Новый год, 28 декабря, Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному Шулявскому мосту.