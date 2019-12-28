Дорога в новый год. Как в соцсетях обсуждают торжественное открытие Шулявского моста и его прочность

28 декабря открыли обновленный путепровод над проспектом Победы. Тот самый знаменитый мост, "который устал". Фокус изучил реакцию соцсетей на это событие.

Открытие Шулявского моста (технически это строение часто называют путепроводом, так как он идет не над рекой, а над другой транспортной развязкой) произошло под Новый год, 28 декабря. И первым по нему проехался мэр Виталий Кличко на квадроцикле. Ради такой оказии он надел костюм Деда Мороза (по некоторым данным – Святого Николая), правда смотрелось это не очень торжественно, потому что в Киеве лил дождь.

Фото: КГГА

Ранее мост испытывали грузовиками, причем мэр в этот момент по давней традиции стоял под путепроводом. Впрочем, стоять под мостом обязаны конструкторы, но мэр тоже решил рискнуть.

Фото: КГГА

Сейчас по мосту пустили автомобили и восстанавливают движение автобусов и троллейбусов. Автобусы уже курсируют, контактную линию для троллейбусов еще монтируют.

Фото: КГГА

Мэр сразу заявил, что работы над путепроводом еще не завершены и до лета 2020 года планируют снести цех завода "Большевик", построить съезды и оборудовать велодорожку, однако оказалось, что не все его слушали внимательно и то, в каком виде предстал Шулявский путепровод 28 декабря – вызвало критику.

Транспортный эксперт Виктор Петрук заявил, что его интересует степень готовности подферменников моста – это элемент верхней части опоры моста, предназначенный для установки опорных частей и служащий для распределения опорного давления пролетного строения на тело опоры. На фото, которое показал эксперт, кроме бетона и камня также присутствуют куски досок и фанеры. "Путепровод до сих пор стоит на временных опорах, которые невозможно убрать, так как часть подферменников все еще заливается бетоном. На набирание бетоном прочности, как правило, требуется от 21 до 28 дней. До того времени его нельзя нагружать", – отметил эксперт.

Он отметил, что в случае нагрузки путепровода на временных опорах, мост как минимум потребует повторного испытания. В худшем случае такие испытания могут повредить сооружение и поставить под угрозу безопасность и жизнь киевлян.

Но пока путепровод стоит и машины по нему едут. Правда те, кому посчастливилось "обкатать" новый Шулявский мост, отмечают, что асфальт мог бы быть и ровнее.

Также недовольство вызвали неубранные кучи мусора вокруг, отсутствие тротуаров и съездов.

Впрочем, те, кто стояли в пробках на проспекте Победы и искали объездные пути новостроем вполне довольны.

Теперь киевлянам нужно быть бдительными. Кличко пообещал, что до лета работы будут завершены полностью, значит, если открытие Шулявского путепровода состоялось в срок, то стоит от мэра ожидать исполнения и этого обещания – про финал стройки в 2020 году.

К тому же, пока путепровод отстраивали, то его стоимость возросла до 1 млрд 50 млн грн из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста. Мэр сказал, что "дополнительные работы будут финансироваться из бюджета Киева". Так что нет гарантий, что стоимость может вырасти снова и даже не один раз.

Но всегда есть опасения, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, поэтому всегда существует опасность того, что стройка многострадальной развязки на Шулявке может затянуться. Тем более, что есть опыт Дарницкого моста, на котором так и не был достроен один съезд на Левом берегу.