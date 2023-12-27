"Тоннель проседает": в Киеве могут частично перекрыть еще две станции метро

По словам замглавы киевской администрации Николая Поворозника, власти уже начали подготовку к ремонтным работам и больших проблем возникнуть не должно. Планируется запуск дополнительных маршрутов наземного транспорта.

Related video

Еще на нескольких станциях столичного метро были выявлены проблемы, в результате чего их придется временно перекрыть. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Экономической правды", которое было опубликовано 27 декабря.

По его словам, речь идет об участке киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Там сильно проседают тоннели, в связи с чем власти начинают подготовку к плановому ремонту.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", – заявил Николай Поворозник.

В то же время, руководство коммунального предприятия "Киевский метрополитен" не планирует полностью перекрывать движение поездов и транспорт продолжит курсировать. Отмечается, что вероятнее всего речь идет об организации поочередного челночного движения по одному тоннелю в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю", – продолжил замглавы КГГА.

Такая новая схема движения транспорта будет чревата более длинными интервалами между поездами, однако "Киевпастранс" на период временных трудностей собирается организовать дополнительные маршруты наземного транспорта. Работы, вероятнее всего, начнутся уже летом.

Напомним, 8 декабря, в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Причиной стала разгерметизация тоннеля и последующее подтопление станций.