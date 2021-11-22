Есть даже COVID-сертификат: мост Патона в Киеве "вакцинировали" бетоном (видео)

В столице придумали способ, как получить деньги на реконструкцию моста. Для этого ему нужно ввести полмиллиона доз "вакцины".

Мост Патона в Киеве решили "вакцинировать" бетоном. Видео перформанса опубликовал у себя в Instagram блогер Антон Скуратов.

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По словам авторов видео, это первый случай вакцинации объекта городской инфраструктуры.

"Мост Патона в аварийном состоянии. Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили вакцинировать мост полумиллионом доз вакцин вместе с цементом", – прокомментировал событие Скуратов.

Общественник напомнил о предложении президента Украины Владимира Зеленского выделить 1000 гривен каждому вакцинированному. Если в мост ввести 500 тыс. доз вакцин, то можно получить полмиллиарда гривен на реконструкцию, подсчитал Скуратов.

Этой суммы вполне хватит на восстановление моста, полагают организаторы перформанса.

"У моста теперь есть все сертификаты и возможность ходить в общественные места. Антиваксерам придется искать другой мост", — прокомментировали акцию в Telegram-канале Perepichka News.

Скуратов продемонстрировал бумажный COVID-сертификат для моста Патона. Документ подтянулся в приложении "Дія". После этого на переправе установили баннер с сертификатом о вакцинации международного образца.

"Расслабляться рано, следующий на очереди — Шулявский мост и полторы тысячи хрущевок", – пообещал он.

В каком состоянии мост Патона?

Капремонт моста Патона через реку Днепр еще не проводили, переправу построили в 1953 году. Коммунальщики проводили лишь неотложные работы, на полноценную реконструкцию денег в бюджете не нашли.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщала, что реконструкцию моста Патона могут начать не ранее 2023 года. Еще в 2020 году общее техническое состояние моста оценивали как "неработоспособный".

Фокус публиковал видео, как что-то сыпалось и падало с моста Патона в Днепр. Предприятие "Киевавтодормост" заявило, что это были не конструкции моста, а вещи бездомных и камни, которые они принесли на теплотрассу.