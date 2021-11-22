Є навіть COVID-сертифікат: міст Патона в Києві "вакцинували" бетоном (відео)

У Києві вигадали спосіб, як отримати гроші на реконструкцію мосту. Для цього йому треба ввести пів мільйона доз "вакцини".

Міст Патона в Києві вирішили "вакцинувати" бетоном. Відео перформансу опублікував у себе в Instagram голова громадської організації "Нова столиця", блогер Антон Скуратов.

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За словами авторів відео, це перший випадок вакцинації об'єкту міської інфраструктури.

"Міст Патона в аварійному стані. Грошей на його реконструкцію немає. Тому ми вирішили вакцинувати міст пів мільйоном доз вакцин разом із цементом", — прокоментував подію Скуратов.

Громадянин нагадав про пропозицію президента України Володимира Зеленського виділити 1 000 гривень кожному вакцинованому. Якщо в міст ввести 500 тис. доз вакцин, то можна отримати пів мільярда гривень на реконструкцію, підрахував Скуратов.

Цієї суми цілком вистачить на відновлення мосту, вважають організатори перформансу.

"Міст тепер має всі сертифікати і можливість ходити в громадські місця. Антиваксерам доведеться шукати інший міст", — прокоментували акцію в Telegram-каналі Perepichka News.

Муратов продемонстрував паперовий COVID-сертифікат для Патона. Документ підтягнувся у додатку "Дія". Після цього на переправі встановили банер із сертифікатом про вакцинацію міжнародного зразка.

"Розслаблятися рано, наступний на черзі — Шулявський міст і півтори тисячі хрущовок", — пообіцяв Муратов.

У якому стані міст Патона?

Капремонт мосту Патона через річку Дніпро ще не проводили, переправу збудували в 1953 році. Комунальники проводили лише нагальні роботи, на повноцінну реконструкцію грошей у бюджеті не знайшли.

Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомляла, що реконструкцію мосту Патона можуть розпочати не раніше 2023 року. Ще в 2020 році загальний технічний стан моста оцінювали як "непрацездатний".

Фокус публікував відео, як щось сипалося і падало з мосту Патона до Дніпра. Підприємство "Київавтодормост" заявило, що це були не конструкції мосту, а речі безпритульних і каміння, яке вони принесли на теплотрасу.