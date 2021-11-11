З мосту Патона у Києві до Дніпра сипеться сміття чи сам міст (відео)

На опублікованих кадрах видно, що інцидент трапився вдень. При цьому рух машин з переправи не припинявся.

У Києві з мосту Патона щось сиплеться та падає у Дніпро. Відео для Фокусу надіслав очевидець.

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Судячи з кадрів, від конструкції мосту щось регулярно відвалюється та падає у річку. Ймовірно, на місце прибули комунальники розбиратися із ситуацією — на мосту видно машину, схожу на аварійну.

[ + – ] міст Патона

Фокус звернувся до комунального підприємства за коментарем із цього приводу, але на момент написання новини відповіді не надійшло.

Які інциденти із мостом були раніше?

Як відомо, інциденти з мостом, який вже давно потребує серйозної реконструкції, трапляються не вперше. Влітку труби тепломережі під мостом Патона проривало кілька разів на місяць.

Повідомлялося також про прорив теплотраси під мостом Патона у березні 2020 року. Тоді потік окропу ринув з-під мосту до Дніпра. Варто зазначити, що такі інциденти із трубами трапляються щороку.

Зовнішній вигляд парапету мосту також бажає найкращого — фарба на ньому злазить, скрізь видно іржу, а в деяких місцях і зовсім відсутні чавунні декорації. Деякі секції просто перемотані дротом. Втрачено ґрати опор освітлення, а опори при вхідних групах позбавлені половини плафонів.

Коли реконструювали міст востаннє?

Капітального ремонту мосту не було з моменту його зведення у 1953 році, хоча термінові роботи потрібно було провести ще у 1990-х. Всі ці роки на мосту виконуються лише невідкладні роботи, а відсутність необхідного ремонту влада обґрунтовувала нестачею фінансів.

Декілька років тому для реконструкції мосту Патона виділили лише 20 млн грн, але це невелика сума порівняно з тією, яку необхідно витратити на нормальні якісні роботи.

Останній плановий огляд переправи через Дніпро проводили 2020 року. Вже тоді стан мосту оцінили як "непрацездатний". Влада обіцяє провести реконструкцію мосту Патона не раніше 2023 року.