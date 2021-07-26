Міст Патона в Києві "прорвало" втретє за місяць (відео)

Причиною аварії міська влада називає гідравлічні випробування трубопроводу, який забезпечує теплом майже 200 житлових будинків.

У понеділок, 26 червня, очевидці опублікували відео в соцмережах, на якому видно, що під столичним мостом Патона вкотре прорвало трубу, внаслідок чого в Дніпро стікає потужний потік води.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Новий-старий столичний водоспад, який ми заслуговуємо", — написали у Facebook.

У повідомленні КМДА йдеться, що "о 12:26, під мостом Патона зафіксували та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів".

У міськадміністрації нагадали, що магістральний трубопровід під мостом Патона побудований в 1962 році. Він забезпечує теплом майже 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

Раніше, 21 липня, на мосту Патона сталася точно така ж аварія. Її причиною в КМДА назвали ті ж гідравлічні випробування.

Уперше в липні цю трубу прорвало ввечері, 11 липня. Пояснення КМДА було стандартним: гідравлічні випробування. Але в повідомленні було очевидно щось не те з датою. У ньому йдеться: "Випробування тепломереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-5, зокрема ділянки під мостом Патона, почали 5 серпня".

Також у КМДА нагадали, що проведення гідравлічних випробувань дозволяє "знайти слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки та підготувати тепломережу до навантажень в осінньо-зимовий період".

"Після випробувань і ремонтних робіт із залученням верхолазів у минулому році тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років", — додали в міськадміністрації.

Нагадаємо, 14 травня залило окропом вулицю Пушкінську в центрі столиці. Причиною аварії став прорив труби, що забезпечує гаряче водопостачання. Трубу поклали 70 років тому.

У лютому в Києві на проспекті Перемоги біля парку Пушкіна окропом затопило підземний перехід. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому.