Мост Патона в Киеве "прорвало" четвертый раз за месяц (видео)

Причиной аварии городские власти называют гидравлические испытания трубопровода, который обеспечивает теплом около 200 жилых домов.

В понедельник, 26 июня очевидцы опубликовали видео в соцсетях, на котором видно, что под столичным мостом Патона в очередной раз прорвало трубу, в результате чего в Днепр стекает мощный поток воды.

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"Новый-старый столичный водопад, на который мы заслужили", – написали в Facebook..

В сообщении КГГА говорится, что "в 12:26, под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов".

В горадминистрации напомнили, что магистральный трубопровод под мостом Патона построен в 1962 году. Он обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Ранее, 21 июля, на мосту Патона произошла точно такая же авария. Ее причиной в КГГА назвали те же гидравлические испытания.

Перед этим трубу прорвало вечером, 11 июля. Объяснение КГГА было стандартным: гидравлические испытания. Но в сообщении было явно что-то не то с датой. В нем говорится: "Испытания теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, в том числе участка под мостом Патона, начали 5 августа".

Также в КГГА напомнили, что проведение гидравлических испытаний позволяет "выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период".

"После испытаний и ремонтных работ с привлечением верхолазов в прошлом году теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", – добавили в горадминистрации.

Первый раз в июле эту трубу прорвало 1 июля. В сообщении КГГА говорилось, что диаметр трубы составляет 600 мм.

Напомним, 14 мая залило кипятком улицу Пушкинскую в центре столицы. Причиной аварии стал прорыв трубы, обеспечивающей горячее водоснабжение. Трубу уложили 70 лет назад.

В феврале в Киеве на проспекте Победы возле парка Пушкина кипятком затопило подземный переход. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад.