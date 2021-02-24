Прорвало трубу: в Киеве на Шулявке затопило кипятком подземный переход (фото)

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад.

В Киеве на проспекте Победы возле парка Пушкина кипятком затопило подземный переход.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что авария произошла поздно ночью на проспекте Победы, 39. В результате прорыва теплосети кипяток через дренажную систему попал в пешеходный переход. В настоящее время аварийная бригада локализовала аварию и откачивает воду.

Авария не привела к прекращению отопления в находящихся рядом домах, окончить ремонт планируется после полуночи.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад − в 1979 году. Полная замена этого участка теплосети запланирована на 2021 год.

Отметим, в марте 2020 года в Подольском районе столицы прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская.