В центре Киева прорвало теплосеть: дороги залило кипятком
2020-03-30 18:23:00
Инцидент произошел в Подольском районе столицы
В Подольском районе столицы в понедельник, 30 марта, прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская.
"Сауну заказывали? Перекресток Щекавицкой и Межигорской", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, дороги, ведущие от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской, затопило кипятком. В некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.
В Киевтеплоэнерго сообщили, что прорыв должны ликвидировать во вторник, 31 марта.
Как ранее писал Фокус:
- 3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка.
- Подобный прорыв уже случался в 2018 году. Тогда поток воды лился в Днепр несколько часов, пока течь не устранили.
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