Прорвало трубу: у Києві на Шулявці затопило окропом підземний перехід (фото, відео)

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому.

У Києві на проспекті Перемоги біля парку Пушкіна окропом затопило підземний перехід.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що аварія сталася пізно вночі на проспекті Перемоги, 39. У результаті прориву тепломережі окріп через дренажну систему потрапив у пішохідний перехід. Наразі аварійна бригада локалізувала аварію і відкачує воду.

Аварія не призвела до припинення опалення в будинках поруч, закінчити ремонт планується після півночі.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому — у 1979 році. Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на 2021 рік.

Зазначимо, що в березні 2020 року в Подільському районі столиці прорвало трубопровід, у результаті чого дорогу затопило гарячою водою. Інцидент стався на перехресті вулиць Щекавицька і Межигірська.