"Триватиме 20 місяців": у "Київавтодорі" розповіли, коли почнеться реконструкція моста Патона

Останній плановий огляд переправи через Дніпро проводили в 2020 році. Уже тоді стан мосту оцінили як "непрацездатний".

Реконструкція моста Патона через річку Дніпро в Києві почнеться не раніше 2023 року. Про це стало відомо з відповіді комунальної корпорації "Київавтодор" на запит Фокуса.

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Так, у підприємстві розповіли, що вони продовжують відкриті торги для визначення організації, яка займеться розробкою проєктної документації щодо об'єкту реставрації.

"Орієнтовний термін виконання проєктних робіт для стадій "Ескізний проєкт" і "Проєкт" становить 20 місяців від дати підписання договору", — зазначили в "Київавтодорі".

Після розробки проєктної документації, кажуть у підприємстві, й отримання позитивного висновку державної експертизи проєкт буде затверджений в установленому порядку. На підставі звіту визначиться остаточна вартість об'єкта будівництва і терміни на виконання цих робіт. Після цього "Київавтодор" оголосить про початок торгів для визначення організації, яка займеться будівельними роботами на об'єкті.

Раніше Київська міська державна адміністрація повідомила, що вже двічі проводила процедуру закупівель щодо розробки проєктної документації щодо реставрації моста Патона, однак обидва рази Антимонопольний комітет відхилив результати тендерів. Востаннє, згідно з інформацією порталу Prozorro, це сталося 9 серпня 2021 року.

Міст Патона в Києві: чи є він небезпечним?

У "Київавтодорі" також розповіли, що за результатами останнього планового огляду споруди, здійсненого в 2020 році, загальний технічний стан мосту оцінений як "непрацездатний" і "вимагає проведення ремонтних робіт".

"У нашому випадку — реставрація з пристосуванням. Відповідно до висновків і рекомендацій цього огляду до моменту реставрації введене обмеження на крайніх смугах руху в обох напрямках. А також органічний в'їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн", — підкреслили в підприємстві.

У "Київавтодорі" запевнили, що балансоутримувач моста — "Київатодорміст" — прикладатиме всі необхідні зусилля для підтримки споруди в належному санітарно-технічному стані до початку будівельних робіт.

[ + – ] Міст Патона: ремонт буде нескоро [ + – ] Міст Патона: ремонт буде нескоро

Міст Патона: ремонт необхідний вже давно

Будівництво переправи через Дніпро під керівництвом інженера Євгена Патона, на чию честь вона згодом і була названа, завершилося в 1953 році. Після розпаду СРСР міська влада почала замислюватися про необхідність реконструкції моста, але цього так і не відбулося. У 2004 році з моста прибрали лінію трамвая і додали на проїжджу частину реверсну лінію. У наступні роки кілька разів проводилися ремонти невеликих ділянок переправи. Однак своєї великої реконструкції міст досі чекає.

[ + – ] міст Патона Фото: УНИАН

Останнім часом у мережі з'являється все більше свідчень жалюгідного стану моста Патона. Так, тільки протягом липня 2021 року труби під ним прорвало кілька разів.

[ + – ] Міст Патона: прорив труби

[ + – ] Міст Патона: прорив труби

[ + – ] Міст Патона: прорив труби

Нагадаємо, раніше Фокус поспілкувався з експертами щоб дізнатися чи дочекається міст Патона своєї реставрації.