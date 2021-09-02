"Займет 20 месяцев": в "Киевавтодоре" рассказали, когда начнется реконструкция моста Патона

Последний плановый осмотр переправы через Днепр проводили в 2020 году. Уже тогда состояние моста оценили как "неработоспособное".

Реконструкция моста Патона через реку Днепр в Киеве начнется не раньше 2023 года. Об этом стало известно из ответа коммунальной корпорации "Киевавтодор" на запрос Фокуса.

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Так, в предприятии рассказали, что они продолжают открытые торги для определения организации, которая займется разработкой проектной документации по объекту реставрации.

"Ориентировочный срок выполнения проектных работ для стадий "Эскизный проект" и "Проект" составляет 20 месяцев от даты подписания договора", — отметили в "Киевавтодоре".

После разработки проектной документации, говорят в предприятии, и получения положительного вывода государственной экспертизы проект будет утвержден в установленном порядке. На основании отчета определится окончательная стоимость объекта строительства и сроки на выполнение этих работ. После этого "Киевавтодор" объявит о начале торгов для определения организации, которая займется строительными работами на объекте.

Ранее Киевская городская государственная администрация сообщила, что уже дважды проводила процедуру закупок касательно разработки проектной документации по реставрации моста Патона, однако оба раза Антимонопольный комитет отклонил результаты тендеров. Последний раз, согласно информации портала Prozorro, это произошло 9 августа 2021 года.

Мост Патона в Киеве: является ли он опасным?

В "Киевавтодоре" также рассказали, что по результатам последнего планового осмотра сооружения, выполненного в 2020 году, общее техническое состояние моста оценено как "неработоспособный" и "требующий проведения ремонтных работ".

"В нашем случае — реставрация с приспособлением. В соответствии с выводами и рекомендациями данного осмотра до момента реставрации введено ограничение по крайним полосам движения в обоих направлениях. А также органичен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн", — подчеркнули в предприятии.

В "Киевавтодоре" заверили, что балансодержатель моста — "Киеватодормост" — будет прикладывать все необходимые усилия для поддержания сооружения в надлежащем санитарно-техническом состоянии до начала строительных работ.

[ + – ] Мост Патона: ремонт будет нескоро [ + – ] Мост Патона: ремонт будет нескоро

Мост Патона: ремонт необходим уже давно

Строительство переправы через Днепр под руководством инженера Евгения Патона, в чью честь она впоследствии и была названа, завершилось в 1953 году. После распада СССР городские власти начали задумываться о необходимости реконструкции моста, но этого так и не произошло. 2004 году с моста убрали линию трамвая и добавили на проезжую часть реверсную линию. В последующие годы несколько раз проводились ремонты небольших участков переправы. Однако своей большой реконструкции мост ждет и по сей день.

[ + – ] Мост Патона Фото: УНИАН

В последнее время в сети появляется все больше свидетельств плачевного состояния моста Патона. Так, только в течение июля 2021 года трубы под ним прорвало несколько раз.

[ + – ] Мост Патона: прорыв трубы

[ + – ] Мост Патона: прорыв трубы

[ + – ] Мост Патона: прорыв трубы

Напомним, ранее Фокус пообщался с экспертами чтобы узнать дождется ли мост Патона своей реставрации.