С моста Патона в Киеве в Днепр сыпется мусор или сам мост (видео)

На опубликованных кадрах видно, что инцидент произошел днем. При этом движение машин по переправе не прекращалось.

В Киеве с моста Патона что-то сыпется и падает в Днепр. Видео для Фокуса прислал очевидец.

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Судя по кадрам, от конструкции моста что-то регулярно отваливается и падает в реку. Вероятно на место прибыли коммунальщики разбираться с ситуацией — на мосту видно машину, похожую на аварийную.

[ + – ] мост Патона

Фокус обратился в коммунальное предприятие за комментарием по данному поводу, но на момент написания новости ответа не поступило.

Какие инциденты с мостом были ранее?

Как известно, инциденты с мостом, который ужа давно нуждается в серьезной реконструкции, случаются не впервые. Летом трубы теплосети, находящиеся под мостом Патона, прорывало несколько раз за месяц.

Сообщалось также о прорыве теплотрассы под мостом Патона в марте 2020 года. Тогда поток кипятка хлынул из-под моста в Днепр. Стоит отметить, что такие инциденты с трубами случаются ежегодно.

Внешний вид парапета моста также оставляет желать лучшего — краска на нем слазит, везде видно ржавчину, а в некоторых местах и вовсе отсутствую чугунные декорации. Некоторые секции просто перемотаны проволокой. Утрачены решетки опор освещения, а опоры при входных группах лишены половины плафонов.

Когда реконструировали мост в последний раз?

Капитального ремонта моста не было с момента его возведение в 1953 году, хотя срочные работы нужно было провести еще в 1990-х. Все эти годы на мосту выполняются только самые неотложные работы, а отсутствие необходимого ремонта власти обосновывали нехваткой финансов.

Несколько лет назад для реконструкции моста Патона выделили всего 20 млн грн, но это небольшая сумма по сравнению с той, которую необходимо потратить на нормальные качественные работы.

Последний плановый осмотр переправы через Днепр проводили в 2020 году. Уже тогда состояние моста оценили как "неработоспособное". Власти обещают провести реконструкцию моста Патона не раньше 2023 года.