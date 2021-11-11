С моста Патона в Киеве в Днепр сыпется мусор или сам мост (видео)
На опубликованных кадрах видно, что инцидент произошел днем. При этом движение машин по переправе не прекращалось.
В Киеве с моста Патона что-то сыпется и падает в Днепр. Видео для Фокуса прислал очевидец.
Судя по кадрам, от конструкции моста что-то регулярно отваливается и падает в реку. Вероятно на место прибыли коммунальщики разбираться с ситуацией — на мосту видно машину, похожую на аварийную.
Фокус обратился в коммунальное предприятие за комментарием по данному поводу, но на момент написания новости ответа не поступило.
Какие инциденты с мостом были ранее?
Как известно, инциденты с мостом, который ужа давно нуждается в серьезной реконструкции, случаются не впервые. Летом трубы теплосети, находящиеся под мостом Патона, прорывало несколько раз за месяц.
Сообщалось также о прорыве теплотрассы под мостом Патона в марте 2020 года. Тогда поток кипятка хлынул из-под моста в Днепр. Стоит отметить, что такие инциденты с трубами случаются ежегодно.
Внешний вид парапета моста также оставляет желать лучшего — краска на нем слазит, везде видно ржавчину, а в некоторых местах и вовсе отсутствую чугунные декорации. Некоторые секции просто перемотаны проволокой. Утрачены решетки опор освещения, а опоры при входных группах лишены половины плафонов.
Когда реконструировали мост в последний раз?
Капитального ремонта моста не было с момента его возведение в 1953 году, хотя срочные работы нужно было провести еще в 1990-х. Все эти годы на мосту выполняются только самые неотложные работы, а отсутствие необходимого ремонта власти обосновывали нехваткой финансов.
Несколько лет назад для реконструкции моста Патона выделили всего 20 млн грн, но это небольшая сумма по сравнению с той, которую необходимо потратить на нормальные качественные работы.
Последний плановый осмотр переправы через Днепр проводили в 2020 году. Уже тогда состояние моста оценили как "неработоспособное". Власти обещают провести реконструкцию моста Патона не раньше 2023 года.