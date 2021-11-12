"Київавтодормост" заперечує, що з мосту Патона падав бетон (фото, відео)

У комунальному підприємстві запевняють, що з мостом усе нормально, а на кадрах у Дніпро падали речі бездомних, які облаштували собі там житло. Однак у розпорядженні Фокусу є кадри, які спростовують цю заяву.

У Київавтодорміст відреагували на відео, на якому видно, як з мосту Патона щось сиплеться. У комунальному підприємстві відповіли, що у Дніпро падали не конструкції мосту, а речі безпритульних, які там облаштувалися, пише "Сегодня".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Також комунальники відповіли, що опубліковане відео, яке надіслали Фокусу, не нове, йому нібито кілька днів, а то й тижнів.

[ + – ] З мосту щось сиплеться

"У воду впали речі безпритульних та каміння, яке вони принесли на теплотрасу, де обладнали своє житло. Конструкції від мосту Патона у воду не падали", — заявили в підприємстві.

До "Київавтодорміст" додали, що зверталися до бездомних з проханням піти з переправи, але вони все одно залишилися там.

Однак у розпорядженні Фокуса є фото, яке спростовує заяву комунальників, що з мосту падали речі безпритульних. На кадрах видно, як під конструкцією переправи лежить розсипаний бетон. Фокус вже надіслав запит до "Київавтодормосту" з проханням прокоментувати фото, відповіді на момент написання новини не надійшло.

[ + – ] Бетон під мостом

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як із мосту Патона у Києві щось відвалюється та падає у Дніпро. Зазначимо, що інциденти з мостом трапляються регулярно — щороку, іноді по кілька разів на місяць, труби тепломережі під переправою проривають, через що напір окропу ллється в річку.

Сам міст Патона вже давно потребує капітального ремонту, який жодного разу не проводили з моменту зведення переправи — 1953 року. До цього часу на мосту здійснювали лише невідкладні роботи, а до повноцінної реконструкції у місцевої влади руки так і не дійшли. Причина, через яку міст так і досі не відремонтували — відсутність фінансування.

Столичний мер Віталій Кличко заявляв нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю, що він "молиться щоранку, щоб із мостом усе було нормально", оскільки переправа перебуває в аварійному стані. Чиновник зазначив, що на реконструкцію мосту Патона потрібно понад пів мільярда доларів.