На лесах под мостом Патона лежат куски бетона, "Киевавтодормост" отрицает осыпание (фото)

В коммунальном предприятии уверяют, что с мостом все нормально, а на кадрах в Днепр падали вещи бездомных, которые обустроили себе там жилище. Однако в распоряжении Фокуса есть кадры, опровергающие это заявление.

В "Киевавтодормост" отреагировало на видео, на котором видно, как с моста Патона что-то сыпется. В коммунальном предприятии ответили, что в Днепр падали не конструкции моста, а вещи бездомных, которые там обустроились, пишет "Сегодня".

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Также коммунальщики ответили, что опубликованное видео, которое прислали Фокусу — не новое, ему якобы несколько дней, а то и недель.

[ + – ] С моста что-то сыпется

"В воду упали вещи бездомных и камни, которые они принесли на теплотрассу, где оборудовали свое жилище. Конструкции от моста Патона в воду не падали", – заявили в предприятии.

В "Киевавтодормост" добавили, что обращались к бездомным с просьбой уйти с переправы, но они все равно остались там.

Однако в распоряжении Фокуса есть фото, которое опровергает заявление коммунальщиков, что с моста падали вещи бездомных. На кадрах видно, как под конструкцией переправы лежит рассыпанный бетон. Фокус уже отправил запрос в "Киевавтодормост" с просьбой прокомментировать фото, ответ на момент написания новости не пришел.

Напомним, в Сети появилось видео, как с моста Патона в Киеве что-то отваливается и падает в Днепр. Отметим, что инциденты с мостом случаются регулярно — каждый год, иногда по несколько раз в месяц, трубы теплосети под переправой прорывает, из-за чего напор кипятка льется в реку.

Сам мост Патона уже давно нуждается в капитальном ремонте, который ни разу не проводили с момента возведения переправы — 1953 года. До этого времени на мосту осуществляли только самые неотложные работы, а к полноценной реконструкции у местных властей руки так и не дошли. Причина, по которой мост так до сих пор и не отремонтировали — отсутствия финансирования.

Столичный мэр Виталий Кличко заявлял недавно в одном из своих интервью, что он "молится каждое утро, чтобы с мостом все было нормально", так как переправа находится в аварийном состоянии. Чиновник отметил, что на реконструкцию моста Патона необходимо более полумиллиарда долларов.