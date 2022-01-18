В Фонде госимущества ответили на обвинения в занижении стоимости "Большевика" при продаже

Чиновники рассказали, что не влияют на цену активов в ходе большой приватизации. Поэтому предложить, отклонить или назвать новую стоимость было невозможно.

В Фонде государственных имуществ Украины отвергают обвинения в непрозрачной приватизации Первого киевского машиностроительного завода (ранее известный как "Большевик") и утверждают, что не осуществляли непосредственно его оценку и не могли влиять на цену, которую в ДБР назвали заниженной. Об этом представители Фонда заявили в комментарии изданию "Главком".

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"Стоит отметить, что ни Фонд, ни Правительство не определяют стоимость активов большой приватизации. С этой целью, как и прописано в законе о приватизации от 2018 года на конкурсной основе нанимаются репутабельные советники по приватизации, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины и привлекаются Фондом госимущества", — отмечают чиновники Фонда.

В Фонде утверждают, что они не могут влиять на цену: изменить предложенную или отклонить, или предложить определить новую.

"Отдельно стоит отметить, что анализ предложений советника по приватизации рассматривается предварительно межведомственной аукционной комиссией, в состав которой входят представители Министерства финансов, Министерства экономики, представители правоохранительных органов: МВД, СБУ и ГБР", – добавили в Фонде.

Стоит отметить, что объект к приватизации готовил Фонд госимущества совместно с ведущей аудиторской компанией KPMG, входящей в "большую четверку".

Напомним, 27 октября 2021 года Фонд государственного имущества (ФГИУ) продал завод "Большевик" на аукционе компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен. Завод стал первым объектом, проданным в рамках программы "Большая приватизация" и крупнейшим объектом украинской приватизации, "пущенным с молотка" за последние 15 лет.

Компанию ООО "Дженерал Коммерс", победившую на аукционе, связывают с бизнес-группой бывшего нардепа от Партии регионов, олигарха Василия Хмельницкого.

13 января 2022 года ДБР арестовало 100% акций завода "Большевик" в рамках уголовного дела о возможном злоупотреблении должностных лиц Фонда госимущества во время его приватизации. Следователи ДБР расследуют детали незаконного отчуждения завода из государственной собственности по заниженной стоимости.