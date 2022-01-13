ГБР арестовало 100% акций недоприватизированного завода "Большевик"

Продолжается расследование уголовного производства относительно возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода ("Большевик") 27 октября 2021 года.

100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик") арестовано в рамках уголовного дела о возможном злоупотреблении должностных лиц Фонда госимущества Украины во время его приватизации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 января следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% акций завода с целью сохранения его в качестве вещественного доказательства.

В ГБР утверждают, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

В настоящее время идет досудебное расследование. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, Первый киевский машиностроительный завод стал первым объектом, проданным в рамках программы "Большая приватизация" и крупнейшим объектом украинской приватизации, "пущенным с молотка" за последние 15 лет. На аукционе 27 октября Фонд государственного имущества (ФГИУ) продал его компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен.

Стартовая цена "Большевика" составила 1,39 млрд гривен, в торгах взяли участие 3 участника.

Завод называли проблемным объектом, ведь за годы неэффективного управления он практически обанкротился, а его цеха превратились в помещения-призраки. Поэтому в "Слуге народа" приватизацию назвали успешной и "мощным импульсом для развития центра Киева и экономики Украины".

Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заблокировал продажу киевского завода "Большевик". Он оставил без рассмотрения заявку на покупку пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" от ООО "Дженерал Коммерс", победившее в конкурсе ФГИ Украины. В АМКУ заявили, что "заявление не отвечает требованиям положения о порядке представления и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов".

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко 18 ноября решил уйти в отставку.