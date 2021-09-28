Приватизация завода "Большевик" — мощный импульс для развития центра Киева и экономики Украины

Реформа по повышению эффективности работы государственного сектора экономики идет шаг за шагом. Вслед за успешной приватизацией ряда меньших госкомпаний — на очереди аукционы по продаже предприятий-гигантов. Среди них — АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), который спустя годы неэффективного управления практически обанкротился, а его цеха превратились в помещения-призраки. От былой славы мощной производственной площадки остались полупустые заросшие здания, магазины секонд-хенда и многомиллионные долги.

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Едва ли не единственный реальный инструмент сохранения предприятия и превращения его в продуктивный актив — приватизация. Напомню, главной целью приватизации является привлечение дополнительных поступлений в госбюджет как от продаж, так и в дальнейшем от налоговых поступлений от бизнеса. Важным является улучшение показателей работы проданных предприятий или качества пользования имуществом через поиск эффективного собственника. Это способствует экономическому оживлению и привлекает большие инвестиции в реальный сектор экономики.

К началу 2020 года Фонд госимущества уже обеспечил более 5 млрд грн поступлений в бюджет от приватизации. За первые шесть месяцев этого года было проведено 799 аукционов, в целом же после старта реформы успешно состоялось более 2600 приватизационных торгов. Все они прошли на базе электронной системы закупок Prozorro.Продажи, что гарантирует равный и прозрачный доступ всех участников к процедуре торгов и информации об объектах, а не "подковерный" с ограниченным доступом каких-то избранных заранее "дорогих друзей".

Что не так с "ПКМЗ"?

Как известно, завод "Большевик" специализируется на металлообработке, производстве цилиндров, гидродомкратов, роторов, переработке резины и пластмасс. Обидно, но лучшие времена предприятия остались в прошлом. Так, если в 1996 году на заводе работало около 6 тыс. человек, в 2021 году осталось чуть лишь около 300 сотрудников.

На производственной площадке ПКМЗ в Киеве расположены более 30 зданий, однако для нужд завода частично используются только 2 помещения. Остальные пустуют или сдаются в аренду, на которую приходится до 80% денежных поступлений ПКМЗ.

Неэффективное управление заводом привело к долговой яме, в которую легендарное предприятие скатывалось в течение десятилетий. Так, в прошлом году ПКМЗ получил 22 млн грн убытка, а общая сумма долгов уже превысила 500 млн грн. Ежегодно завод обязан платить в бюджет столицы 40 млн грн земельного налога.

Состояние мощностей ПКМЗ также далеко от идеала. Так, самому молодому станку на заводе исполнилось 38 лет, а 80% оборудования — аварийное. Отсутствие инвестиций в обновление материальной базы и бездарный бывший менеджмент привели сначала к снижению конкурентоспособности, недостатку заказов, а впоследствии к убыткам и полному упадку некогда знаменитого завода.

Пятый цех

Еще одной головной болью для завода является цех №5, на месте которого еще в 2017 году возникла необходимость построить транспортную развязку после того, как Шулявский путепровод "устал". Фонд госимущества и ПКМЗ сделали все для продажи здания, ведь из-за долгов предприятия все счета и имущество завода арестованы.

Впрочем, ситуация до сих пор искусственно тормозится со стороны Киевской городской госадминистрации, которая решила обжаловать в суде стоимость здания, установленную независимым оценщиком (240 млн грн). Вместо того, чтобы добиться судебного решения о возможности выкупа сооружения, КГГА распространяет ложную информацию.

Не исключено, что процесс затягивается Киевом именно для направления дополнительных средств на реконструкцию путепровода. За время строительства стоимость реконструкции развязки "странно" выросла более чем 3 раза — с 0,6 млрд грн до 1,99 млрд грн.

Условия приватизации завода

Очевидно, что вместо латания дыр, вызванных неумелым управлением заводом, государство должно направлять средства на разработку новых инфраструктурных проектов, развитие медицины и финансирования общественной безопасности. Однако, это не значит, что приватизация предприятий должна происходить с закрытыми глазами.

Очевидно, приватизация "Большевика" должна решить одновременно много важных системных задач: социальных, производственных и финансовых. Для этого Фонд госимущества и приватизационный советник "KPMG-Украина" разработали детальные условия для будущего инвестора, гарантирующие дальнейшее развитие завода.

социальные:

- гарантия сохранения рабочих мест для работников завода и продолжение действия действующего коллективного договора;

- новый владелец завода должен погасить долги по зарплате, льготным пенсиям и ЕСВ (40 млн гривен)

- покупатель предприятия возьмет обязательство не допускать новых долгов перед сотрудниками завода.

финансовые:

- в течение 6 месяцев инвестор выплатит задолженность по налогам и сборам, таможенным и другим платежам в государственный и местный бюджеты (400 млн грн)

- инвестор обязуется не допускать новых задолженностей перед государством и третьими лицами.

Производственные условия:

- сохранение основного профиля производства завода: имеющееся промышленное производство оптимизируют;

- модернизация имеющихся производственных мощностей предприятия на базе площадок в Киеве или филиала в Жашкове;

- покупатель обязан инвестировать не менее 57 млн ​​грн в производство.

Что дает приватизация "ПКМЗ"

Большие, но уже заброшенные промпроизводства остаются в буквальном смысле загроможденными островками, не приносящими никакой пользы ни владельцам, ни самим предприятиям. Более того — только мешают и отягчающие бюджет страны и города. В этом контексте будущее завода "Большевик" вопрос более чем созревший и важный для общества. Продажа завода-гиганта однозначно станет положительным явлением и будет иметь ряд преимуществ для всех заинтересованных сторон.

Преимущества для государства заключаются не просто в запуске большой приватизации, но и в привлечении масштабных инвестиций в государственный сектор экономики. Кроме того, интерес со стороны международных компаний (как и в случае с АО "ОГХК") дает дополнительный инструмент для развития неолигархической экономики в Украине. Среди других преимуществ:

- более чем миллиардное поступления от приватизации в госбюджет (стартовая цена — 1,39 млрд грн);

- недопущение окончательной потери предприятия и превращение его в продуктивный актив;

- возмещение имеющихся долгов предприятия.

Преимущества для города от приватизации ПКМЗ очевидны: Киев динамично развивается и застраивается, а население города ежегодно существенно возрастает. Морально устаревшие промышленные площадки стали своеобразным рудиментом советской эпохи, не позволяют развиваться городу далее как европейской столице. Приватизация затем позволит:

- создать новую концепцию развития целого городского района (Шулявки)

- развитие и улучшение уровня имеющейся городской инфраструктуры;

- дополнительные налоговые поступления в бюджет города и привлечение инвестиций в промзону на Шулявке.

Преимущества для инвестора уже неоднократно подчеркивали представители приватизационного советника: вместе с заводом инвестор получает права на его земельные участки — это около 33 га почти в центре Киева, потенциально может стать площадкой для возведения застройки площадью более 1 млн кв.м. К этому следует также добавить и такие бонусы:

- близость к центру, станции метро и транспортной развязки на правом берегу Киева;

- имеющаяся инфраструктура (электричество, водопровод, газ);

- возможность реализации выгодных девелоперских проектов или запуска технопарка.

Основное преимущество для самого завода — его фактическое спасение и перезапуск. Вместо "перспектив" окончательной остановки производства, АО "ПКМЗ" получает мощные финансовые вливания частного владельца, призваны способствовать развитию предприятия, а коллектив — все необходимые социальные гарантии. Речь идет о:

- ликвидации многомиллионных долгов, в том числе по пенсиям и заработной платой;

- сохранении производства и новых инвестициях в производственные мощности;

- эффективном управлении имуществом завода.

Мифы о приватизации "Большевика"

Новый владелец уничтожит производство!

Это откровенная ложь, что после приватизации "ПКМЗ" его производственные мощности уничтожат, а всех работников уволят. Условия приватизации завода (разработанные ФГИУ, Министерства экономики Украины, АО "ПКМЗ", Укроборонпрома, КГГА, СБУ, ГБР, Нацполу и советника), гарантируют защиту интересов работников и дальнейшее развитие и даже модернизацию предприятия.

Всех работников немедленно уволят!

По условиям приватизации, будущему инвестору запретят увольнять коллектив "ПКМЗ". Как отмечалось, новый владелец должен вложить не менее 57 млн ​​гривен в модернизацию мощностей. Часть уникального оборудования сможет остаться в Киеве, или же ее перенесут в филиал предприятия в Жашков (на Черкасщине) или других площадок учитывая экологическую безопасность и удобство.

Государство потеряет важные оборонные мощности!

Специальная рабочая группа, совместно с Государственным концерном "Укроборонпром", предварительно договорились о передаче оборудования для производства продукции из спецназначения на баланс оборонным предприятиям. То есть, военно-промышленные интересы государства также максимально учли при подготовке завода к приватизации.

Значение приватизации "ПКМЗ"

Аукцион по продаже "ПКМЗ" — первая попытка реализации такого крупного объекта едва ли не со времен "Криворожстали" в 2005 году. В свое время продажу этого металлургического предприятия произвел чрезвычайное большое впечатление на иностранных инвесторов. Объем прямых инвестиций в Украину из-за границы тогда начал стремительно расти. То есть, роль разгосударствления очень большая для улучшения инвестиционной привлекательности страны и Киева в частности.