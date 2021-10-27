Большая приватизация: киевский завод "Большевик" ушел с молотка за 1,429 млрд грн

Приватизационный аукцион длился около 10 минут, за это время стартовая цена успела вырасти на 40 млн. Новым владельцем завода стала компания "Дженерад комерс".

В среду, 27 октября, Фонд государственного имущества продал на аукционе бывший завод "Большевик" (который сейчас носит название "Первого киевского машиностроительного завода"). Сумма продажи составила 1,429 млрд грн., покупателем стало ООО "Дженерад комерс". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что за время аукционных торгов, длившихся не более 10 минут, стартовая цена в 1,39 млрд грн. выросла без малого на 40 млн. Представители ООО "Дженерад комерс" предложили более высокую цену, чем другие участники, а именно: 1,429 млрд грн Кроме упомянутой компании, в торгах участвовало ООО "Инвест Новация" и ООО "ДК Каскад".

Компания "Дженерал Коммерс" была зарегистрирована в Киеве 3 года назад, ею руководит Игорь Хижняк.

По словам Дмитрия Сенниченко, главы Фонда госимущества, согласно установленной процедуре, по завершении торгов выделяется 10 дней, чтобы подписать договор, 30 дней дается, чтобы заплатить указанную сумму и согласовать вопросы с Антимонопольным комитетом.

Условия приватизации предусматривают, что новый владелец погасит задолженность завода перед сотрудниками, бюджетом Украины и остальными кредиторами. По некоторым оценкам, сейчас его долги составляют свыше 500 млн грн. Ко всему прочему, новый владелец ПКМЗ должен выполнить действующий коллективного договор.

Более того, в течение трех лет понадобится вложить дополнительные средства в модернизацию завода в размере по меньшей мере 57 млн грн, а также сохранить производственный потенциал на площадках в других населенных пунктах.

Ранее Фокус сообщал, что нардепы предложили приватизировать Харьковский авиазавод. Идея депутатов, составивших новый законопроект, была в том, чтобы сохранить производственный потенциал и найти стратегического инвестора.