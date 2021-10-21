Нардепы предлагают приватизировать Харьковский авиазавод: комитет одобрил законопроект

Приватизация ХАЗ, по задумке авторов законопроекта, должна способствовать сохранения производственного потенциала и привлечь стратегического инвестора.

Комитет по вопросам экономического развития рекомедует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о приватизации Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Об этом сообщил нардеп Игорь Копытин в Facebook.

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По словам нардепа, долги на авиапредприятии продолжают расти, ныне они достигли 4,5 млрд гривен. Активы всего предприятия — 2,5 млрд гривен. С 2015 года на заводе не строят самолеты несмотря на спрос на Ан-74 в мире. Проблема заключается в импортозамещении, которое обойдется предприятию 80-150 млн долларов и 3-4 года.

"Как автора законопроекта подчеркиваю — нам нужны решительные шаги, которые создадут условия для восстановления роботы таких важных для экономики Украины предприятий. … Поэтому через принятие этого законопроекта, планируем привлечь стратегического инвестора для восстановления серийной сборки самолетов в Украине", — подчеркивает Копытин.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что приватизация авиазавода направлена на решение вопроса задолженности на предприятии, привлечения инвестора, а также сохранения производственного потенциал ХАЗа.

Напомним, в начале октября гендиректор Харьковского авиазавода заявил, что они получили сертификат разработчиков КБ. В планах за 5 лет провести импортозамещение Ан-74 и Ан-140. В этом они не рассчитывают на помощь Антонова, которые бросили все свои силы на производство Ан-178 для ВСУ.

Отметим, что в июне Александр Кривоконь заявлял, что восстановить серийное производство на заводе не выйдет из-за отсутствия кадров.