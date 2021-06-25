"Ничего мы не можем строить сегодня", - гендиректор Харьковского авиазавода (видео)

По словам руководителя, даже если будут заказы, то восстановить серийное производство самолетов не выйдет из-за отсутсвия кадров.

Директор Харьковского авиационного производственного предприятия Александр Кривоконь рассказал о положении дел на заводе в интервью для местного телеканала Simon.

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По его словам ситуация на ХАЗ остается сложной на предприятии фактически работает около сотни человек из 1580 официально трудоустроенных. Средний возраст сотрудников — 60 лет. На заводе нет кадров, которые бы смогли восстановить производство.

"Другие руководители, которые говорили, что мы можем что-то строить… Не можем мы ничего строить сегодня. У нас нет на сегодня тех людей, и того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты", — подчеркнул Кривоконь.

Также ХАЗ работает всего четыре часа в неделю, завод простаивает. Гендиректор утверждает, что он созывал всех сотрудников на собрание. На него пришло 250 человек из более 1000. Поэтому одна из задач, над которой работают управленцы, это разобраться, сколько на заводе фактически работает людей.

В нынешних условиях даже при наличии заказов, серийное производство новых самолетов запустить невозможно. Плюс к этому Ан-74 и Ан-140, которые строили на заводе имеют от 50 до 70% российских деталей. Чтобы провести импортозамещение необходимы значительные средства.

Напомним, 10 июня руководство ХАЗ заявило о плане выхода предприятия из кризиса. Они планируют делать ставку на собственное Конструкторское бюро, а Ан-74 и Ан-140 будут достраивать. В начале года сообщалось, что на ХАЗе могут возобновить производство Ан-74 для ВСУ.