Харьковский авиазавод может возобновить производство Ан-74 для ВСУ

Государство может списать долги "Укравиапрому" и заказать на заводе 7-8 самолетов Ан-74.

“Сегодня состоялась масштабное совещание по ХАЗу. Основные тезисы: выведение его из банкротства, принятие закона по списанию долгов и формирование для него оборонзаказа", — заявил президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

Авиазавод имеет долгов на 3,6 млрд гривен. Из них 2 миллиарда по облигациям, почти 800 млн перед коммерческими структурами. По зарплатам на предприятии долг составляет 256 млн гривен. Есть надежда, что часть долгов спишут уже в первой половине 2021, а остальную часть реструктуризируют.

На заводе в разной степени готовности находятся несколько самолетов Ан-74. Их государство может заказать для нужд Минобороны. По словам Попова, военные заинтересованы в том, чтобы приобрести 4 Ан-74 в патрульной модификации для нужд Военно-морских сил и еще 4 в виде транспортников.

До 1 февраля СНБО должно провести специальное заседания, на котором должны принять решение о размещении оборонного заказа на предприятии.

"Это должно закончится указом президента и это, я уверен, даст колоссальный толчок нашему родному авиационному заводу", — говорит Попов.

Ан-74 – транспортный конвертопланный самолет, который является модификацией более раннего самолета Ан-72. Грузоподъемность самолета составляет 10 тон. Существует больше 10 модификаций самолета.

Напомним, Украина заказала у Антонова производство 3 самолетов Ан-178.