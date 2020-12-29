Минобороны подписали меморандум на поставку Ан-178 в ВСУ

Меморандум предусматривает строительство трех единиц транспортного самолета для нужд армии.

Самолеты будут изготовлены в модификации Ан-178Т, их поставят на службу Воздушных сил ВСУ, об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Церемония подписания произошла при участии президента Зеленского, министра обороны Тарана и в.о. директора "Антонова" Бычкова. Глава страны заявил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан".

"И одновременно, что логично, меня спрашивают и интересуются, приняты ли самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Меморандум торжественно подписали.

Однако, по словам главы профсоюза "Славутич" иначе комментирует событие: "Контракт "по-украински" предусматривает не финансирование строительства самолетов, как это принято во всем мире, а строительство самолетов за свой счет. Для "Антонова" – это банковский кредит".

Ан-178 – средний транспортный самолет, который предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами. Транспортировке материальных средств, почты и других грузов. Общая грузоподъемность самолета – 18 тонн. Скорость полета – 825 км/ч, высота полета – 12 км, а дальность полета – 5,5 тысячи километров.

Стоимость одного самолета варьируется от 25 до 40 млн долларов. В зависимости от выбранной модификации.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Турция может помочь Украине в работе над проектом Ан-178.

А "Антонов" собрали первый серийный самолет без российских деталей.