Без помощи "Антоновцев": Харьковский авиазавод делает ставку на собственное КБ (фото)
Руководство планирует выйти из кризиса путем проведения импортозамещения, доведения и достройки Ан-74 и Ан-140.
Харьковский авиационный завод (ХАЗ) для выхода из кризиса планирует создать собственное КБ для доведения самолет Ан-74 и Ан-140 до полной готовности. Об этом сообщает профильное издание Крылья.
О планах рассказал гендиректор авиазавода Александр Кривоконь на встрече с коллективом университета ХАИ. Именно на поддержку харьковского авиазавода и рассчитывают на госпредприятии.
По словам Кривоконя, их интересуют специалисты-выпускники первого факультета ХАИ для пополнения кадрами конструкторского бюро.
Для выхода из тяжелой ситуации гендиректор предлагает:
- Довести до продажной готовности самолетов Ан-74 и Ан-140 для Азербайджана и Казахстана
- Обновление парка Ан-140-х, которые находятся в разных организациях и предприятиях Украины, требующих обслуживание
Также был анонсирован проект "Народный Ан-74", который включает в себя:
- Импортозамещение деталей РФ
- Переоборудование самолета отечественными комплектующими
- Запуск производства некоторых деталей на заводе
- Развитие эксплуатационных возможностей
- Совершенствование систем самолета
При этом в ХАЗ не особо рассчитывают на помощь в этих проектах ГП "Антонов". Также акцент делают на развитии малой авиации и беспилотной авиации гражданского назначения.
Напомним, в начале года сообщалось, что на ХАЗе могут возобновить производство Ан-74 для ВСУ.
Отметим, что "Антонов" разрабатывает БПЛА "Горлиця-2", который может стать конкурентом турецких Bayraktar TB2.