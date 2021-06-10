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Без помощи "Антоновцев": Харьковский авиазавод делает ставку на собственное КБ (фото)

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выход из кризиса хаз
Фото: наш харьков

Руководство планирует выйти из кризиса путем проведения импортозамещения, доведения и достройки Ан-74 и Ан-140.

Харьковский авиационный завод (ХАЗ) для выхода из кризиса планирует создать собственное КБ для доведения самолет Ан-74 и Ан-140 до полной готовности. Об этом сообщает профильное издание Крылья.

О планах рассказал гендиректор авиазавода Александр Кривоконь на встрече с коллективом университета ХАИ. Именно на поддержку харьковского авиазавода и рассчитывают на госпредприятии.

По словам Кривоконя, их интересуют специалисты-выпускники первого факультета ХАИ для пополнения кадрами конструкторского бюро.

Для выхода из тяжелой ситуации гендиректор предлагает:

  • Довести до продажной готовности самолетов Ан-74 и Ан-140 для Азербайджана и Казахстана
  • Обновление парка Ан-140-х, которые находятся в разных организациях и предприятиях Украины, требующих обслуживание

Также был анонсирован проект "Народный Ан-74", который включает в себя:

  • Импортозамещение деталей РФ
  • Переоборудование самолета отечественными комплектующими
  • Запуск производства некоторых деталей на заводе
  • Развитие эксплуатационных возможностей
  • Совершенствование систем самолета
разработки ХАЗ
Фото: ХАИ

При этом в ХАЗ не особо рассчитывают на помощь в этих проектах ГП "Антонов". Также акцент делают на развитии малой авиации и беспилотной авиации гражданского назначения.

Напомним, в начале года сообщалось, что на ХАЗе могут возобновить производство Ан-74 для ВСУ.

Отметим, что "Антонов" разрабатывает БПЛА "Горлиця-2", который может стать конкурентом турецких Bayraktar TB2.