Без допомоги "Антонівців": Харківський авіазавод робить ставку на власне КБ (фото)

Керівництво планує вийти з кризи шляхом проведення імпортозаміщення, доведення і добудови Ан-74 і Ан-140.

Харківський авіаційний завод (ХАЗ) для виходу з кризи планує створити власне КБ для доведення літак Ан-74 і Ан-140 до повної готовності. Про це повідомляє профільне видання Крила.

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Про плани розповів гендиректор авіазаводу Олександр Кривоконь на зустрічі з колективом університету ХАІ. Саме на підтримку харківського авіазаводу і розраховують на держпідприємстві.

За словами Кривоконя, їх цікавлять фахівці-випускники першого факультету ХАІ для поповнення кадрами конструкторського бюро.

Для виходу з важкої ситуації гендиректор пропонує:

Довести до продажної готовності літаків Ан-74 і Ан-140 для Азербайджану і Казахстану;

Оновлення парку Ан-140-х, які знаходяться в різних організаціях і підприємствах України, які потребують обслуговування.

Також був анонсований проект "Народний Ан-74", який включає в себе:

Імпортозаміщення деталей РФ;

Переобладнання літака вітчизняними комплектуючими;

Запуск виробництва деяких деталей на заводі;

Розвиток експлуатаційних можливостей;

Удосконалення систем літака.

Фото: ХАІ

При цьому в ХАЗ не особливо розраховують на допомогу в цих проектах ДП "Антонов". Також акцент роблять на розвитку малої авіації та безпілотної авіації цивільного призначення.

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що на ХАЗі можуть відновити виробництво Ан-74 для ЗСУ.

Зазначимо, що "Антонов" розробляє БПЛА "Горлиця-2", який може стати конкурентом турецьких Bayraktar TB2.