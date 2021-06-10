Без допомоги "Антонівців": Харківський авіазавод робить ставку на власне КБ (фото)
Керівництво планує вийти з кризи шляхом проведення імпортозаміщення, доведення і добудови Ан-74 і Ан-140.
Харківський авіаційний завод (ХАЗ) для виходу з кризи планує створити власне КБ для доведення літак Ан-74 і Ан-140 до повної готовності. Про це повідомляє профільне видання Крила.
Про плани розповів гендиректор авіазаводу Олександр Кривоконь на зустрічі з колективом університету ХАІ. Саме на підтримку харківського авіазаводу і розраховують на держпідприємстві.
За словами Кривоконя, їх цікавлять фахівці-випускники першого факультету ХАІ для поповнення кадрами конструкторського бюро.
Для виходу з важкої ситуації гендиректор пропонує:
- Довести до продажної готовності літаків Ан-74 і Ан-140 для Азербайджану і Казахстану;
- Оновлення парку Ан-140-х, які знаходяться в різних організаціях і підприємствах України, які потребують обслуговування.
Також був анонсований проект "Народний Ан-74", який включає в себе:
- Імпортозаміщення деталей РФ;
- Переобладнання літака вітчизняними комплектуючими;
- Запуск виробництва деяких деталей на заводі;
- Розвиток експлуатаційних можливостей;
- Удосконалення систем літака.
При цьому в ХАЗ не особливо розраховують на допомогу в цих проектах ДП "Антонов". Також акцент роблять на розвитку малої авіації та безпілотної авіації цивільного призначення.
Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що на ХАЗі можуть відновити виробництво Ан-74 для ЗСУ.
Зазначимо, що "Антонов" розробляє БПЛА "Горлиця-2", який може стати конкурентом турецьких Bayraktar TB2.