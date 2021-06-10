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Без допомоги "Антонівців": Харківський авіазавод робить ставку на власне КБ (фото)

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вихід з кризи ХАЗ
Фото: наш харків

Керівництво планує вийти з кризи шляхом проведення імпортозаміщення, доведення і добудови Ан-74 і Ан-140.

Харківський авіаційний завод (ХАЗ) для виходу з кризи планує створити власне КБ для доведення літак Ан-74 і Ан-140 до повної готовності. Про це повідомляє профільне видання Крила.

Про плани розповів гендиректор авіазаводу Олександр Кривоконь на зустрічі з колективом університету ХАІ. Саме на підтримку харківського авіазаводу і розраховують на держпідприємстві.

За словами Кривоконя, їх цікавлять фахівці-випускники першого факультету ХАІ для поповнення кадрами конструкторського бюро.

Для виходу з важкої ситуації гендиректор пропонує:

  • Довести до продажної готовності літаків Ан-74 і Ан-140 для Азербайджану і Казахстану;
  • Оновлення парку Ан-140-х, які знаходяться в різних організаціях і підприємствах України, які потребують обслуговування.

Також був анонсований проект "Народний Ан-74", який включає в себе:

  • Імпортозаміщення деталей РФ;
  • Переобладнання літака вітчизняними комплектуючими;
  • Запуск виробництва деяких деталей на заводі;
  • Розвиток експлуатаційних можливостей;
  • Удосконалення систем літака.
розробки ХАЗ
Фото: ХАІ

При цьому в ХАЗ не особливо розраховують на допомогу в цих проектах ДП "Антонов". Також акцент роблять на розвитку малої авіації та безпілотної авіації цивільного призначення.

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що на ХАЗі можуть відновити виробництво Ан-74 для ЗСУ.

Зазначимо, що "Антонов" розробляє БПЛА "Горлиця-2", який може стати конкурентом турецьких Bayraktar TB2.