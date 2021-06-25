"Нічого ми не можемо будувати сьогодні", — гендиректор Харківського авіазаводу (відео)
За словами керівника, навіть якщо будуть замовлення, то відновити серійне виробництво літаків не вийде через брак кадрів.
Директор Харківського авіаційного виробничого підприємства Олександр Кривоконь розповів про стан справ на заводі в інтервʼю для місцевого телеканалу Simon.
За його словами ситуація на ХАЗ залишається складною, на підприємстві фактично працює майже сотня людей з 1 580 офіційно працевлаштованих. Середній вік співробітників — 60 років. На заводі немає кадрів, які б змогли відновити виробництво.
"Інші керівники, які говорили, що ми можемо щось будувати… Не можемо ми нічого будувати сьогодні. У нас немає на сьогодні тих людей, і тієї кількості й тієї кваліфікації людей, які зможуть сьогодні будувати літаки", — підкреслив Кривоконь.
Також ХАЗ працює лише чотири години на тиждень, завод простоює. Гендиректор стверджує, що він скликав усіх співробітників на збори. На них прийшли 250 осіб із понад 1 000. Тому одне із завдань, над яким працюють управлінці, це розібратися, скільки на заводі фактично працює людей.
У нинішніх умовах навіть за наявності замовлень, серійне виробництво нових літаків запустити неможливо. Плюс до цього Ан-74 і Ан-140, які будували на заводі мають від 50 до 70% російських деталей. Щоб провести імпортозаміщення необхідні значні кошти.
Нагадаємо, 10 червня керівництво ХАЗ заявило про план виходу підприємства з кризи. Вони планують робити ставку на власне Конструкторське бюро, а Ан-74 і Ан-140 будуть добудовувати. На початку року повідомлялося, що на ХАЗі можуть відновити виробництво Ан-74 для ЗСУ.