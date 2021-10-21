Нардепи пропонують приватизувати Харківський авіазавод: комітет схвалив законопроєкт

Приватизація ХАЗ, за задумом авторів законопроєкту, повинна сприяти збереженню виробничого потенціалу та залучити стратегічного інвестора.

Комітет із питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про приватизацію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Про це повідомив нардеп Ігор Копитін у Facebook.

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За словами нардепа, борги на авіапідприємстві продовжують рости, нині вони досягли 4,5 млрд гривень. Активи всього підприємства — 2,5 млрд гривень. З 2015 року на заводі не будують літаки незважаючи на попит на Ан-74 в світі. Проблема полягає в імпортозаміщення, яке обійдеться підприємству 80-150 млн доларів і 3-4 роки.

"Як автор законопроєкту підкреслюю — нам потрібні рішучі кроки, які створять умови для відновлення роботи таких важливих для економіки України підприємств. ...Тому через ухвалення цього законопроєкту, плануємо залучити стратегічного інвестора для відновлення серійної зборки літаків в Україні", — підкреслює Копитін.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що приватизація авіазаводу спрямована на вирішення питання заборгованості на підприємстві, залучення інвестора, а також збереження виробничого потенціал ХАЗу.

Нагадаємо, на початку жовтня гендиректор Харківського авіазаводу заявив, що вони отримали сертифікат розробників КБ. У планах за 5 років провести імпортозаміщення Ан-74 таАн-140. У цьому вони не розраховують на допомогу Антонова, які кинули всі свої сили на виробництво Ан-178 для ЗСУ.

Зазначимо, що в червні Олександр Кривоконь заявляв, що відновити серійне виробництво на заводі не вийде через відсутність кадрів.