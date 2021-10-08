Потрібно 3 роки: Харківський авіазавод озвучив терміни імпортозаміщення Ан-74 та Ан-140

Завод отримав сертифікат розробників КБ, тепер у планах знайти головного конструктора. В "Антонові" заявляли, що на імпортозаміщення Ан-74 потрібно $158 млн і 5 років.

Гендиректор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Олександр Кривоконь в інтерв'ю для Depo.Харьков заявив, що завод планує самостійно провести імпортозаміщення Ан-74 та Ан-140.

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За словами Кривоконя, "Антонов" кинув усі свої сили на імпортозаміщення Ан-178, які вони виробляють для Міноборони. Тому вони можуть розраховувати тільки на себе, особливо з огляду на озвучені терміни про імпортозаміщення "Антоновим". На авіазаводі стверджували, що для імпортозаміщення Ан-74 і Ан-140 потрібно 158 млн доларів і 5 років.

"У нас ні часу, ні таких грошей немає. Зараз ми шукаємо головного конструктора, який повинен мати власне бачення, концепцію. Ми переформатували КБ, назвали його ім'ям Калініна. Маємо сертифікати, що ми не просто КБ, а розробники. Тому ми прагнемо отримати додатковий сертифікат Ан-74 та Ан-140, щоб самі могли зробити модернізацію та імпортозаміщення", — розповів Кривоконь.

Він додав, що в літаку Ан-74 частка російських деталей становить 60%.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що колектив ХАЗ проводитиме страйк. Організатори страйку стверджують, що борги із зарплати не погашені, на заводі продовжують звільняти людей.

Раніше повідомлялося, що на ХАЗі роблять ставку на власне КБ для імпортозаміщення російських деталей. Також був представлений план із виходу з кризи підприємства.