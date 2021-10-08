Нужно 3 года: Харьковский авиазавод озвучил сроки импортозамещения Ан-74 и Ан-140

Завод получил сертификат разработчиков КБ, теперь в планах найти главного конструктора. В "Антонове" заявляли, что на импортозамещение Ан-74 нужно $158 млн и 5 лет.

Гендиректор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Александр Кривоконь в интервью для Depo.Харьков заявил, что завод планирует самостоятельно провести импортозамещение Ан-74 и Ан-140.

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По словам Кривоконя, "Антонов" бросил все свои силы на импортозамещение Ан-178, которые они производят для Минобороны. Поэтому они могут рассчитывать только на себя, особенно учитывая озвученные сроки об импортозамещении "Антоновым". На авиазаводе утверждали, что для импортозамещения Ан-74 и Ан-140 нужно 158 млн долларов и 5 лет.

"У нас ни времени, ни таких денег нет. Сейчас мы ищем главного конструктора, который должен иметь собственное видение, концепцию. Мы переформатировали КБ, назвали его именем Калинина. Имеем сертификаты, что мы не просто КБ, а разработчики. Поэтому мы стремимся получить дополнительный сертификат Ан-74 и Ан-140, чтобы сами могли сделать модернизацию и импортозамещение", — рассказал Кривоконь.

Он добавил, что в самолете Ан-74 доля российских деталей составляет 60%.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что коллектив ХАЗ будет проводить забастовку. Организаторы забастовки утверждают, что долги по зарплате не погашены, на заводе продолжают увольнять людей.

Ранее сообщалось, что на ХАЗе делают ставку на собственное КБ для импортозамещения российских деталей. Также был представлен план по выходу из кризиса предприятия.