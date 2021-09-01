Требуют отставки гендиректора: Харьковский авиазавод выйдет на забастовку (фото)

6 сентября коллектив завода выйдет на протест из-за долгов по зарплате, отсутствия возобновления производства и массовых увольнений.

Коллектив Харьковского авиационного завода выйдет на забастовку, где планирует объевить недоверие генеральному директору предприятия Александру Кривоконю. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на документы профкома, попавшие в их распоряжение.

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Коллектив пройдет от территории завода до Харьковской облгосадминистрации. Причина страйка — массовые увольнения, нарушение законодательства, отсутствие программы по погашению долгов завода и отсутствие возобновления серийного производства.

Цель протеста — оглашение недоверия генеральному директору предприятия Александру Кривоконю, которого назначили 17 апреля.

Фото: Defense Express

Однако вместе с этим, как пишет издание, представители коллектива написали отдельное письмо Кабмину, ХОГА, "Укроборонпрому", а также офису генпрокуратуре, парламенту и Профсоюзу авиастроителей. В нем указывается, что не весь коллектив согласен с забастовкой. Авторы письма заявляют, что с мая 2021 на предприятии начали регулярно выплачивать зарплаты, а завод работает благодаря заказу из Египта.

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Отметим, что 17 августа Хозяйственный суд Харьковской области постановил, что ХАЗ должен вернуть 12 млн гривен "Антонову", которые выделялись в 2017 году в виде финансовой помощи. Согласно договору было выделено 10 млн, их Харьковский авиазавод должен был вернуть до 31 июля 201 года. Этого предприятие не сделало, поэтому суд постановил вернуть и проценты, и тело кредита.

Уже больше 10 лет на Харьковском авиазаводе кризис, самолеты не производятся, а на предприятии долг более 4 млрд гривен, из которых 250 млн долги по зарплате.

Напомним, в январе 2021 года заявлялось, что ХАЗ может возобновить производство Ан-74 для ВСУ, но для этого нужно произвести импортозамещение.

В июне 2021 года генидректор Харьковского авиазавода заявил, что завод ничего не может строить из-за отсутствия кадров. Хотя перед этим заявлялось о планах выйти из кризиса проведя импортозамещение для достройки Ан-74 и Ан-140.