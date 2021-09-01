Вимагають відставки гендиректора: Харківський авіазавод вийде на страйк (фото)

6 вересня колектив заводу вийде на протест через борги із зарплат, відсутність відновлення виробництва і масові звільнення.

Колектив Харківського авіаційного заводу вийде на страйк, де планує оголосити недовіру генеральному директору підприємства Олександру Кривоконю. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на документи профкому, що потрапили в їхнє розпорядження.

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Колектив пройде від території заводу до Харківської обласної державної адміністрації. Причина страйку — масові звільнення, порушення законодавства, відсутність програми з погашення боргів заводу і відсутність відновлення серійного виробництва.

Мета протесту — оголошення недовіри генеральному директору підприємства Олександру Кривоконю, якого призначили 17 квітня.

Фото: Defense Express

Однак разом із цим, як пише видання, представники колективу написали окремий лист Кабміну, ХОДА, "Укроборонпрому", а також офісу генпрокуратурі, парламенту та Профспілці авіабудівників. У ньому вказується, що не весь колектив згоден зі страйком. Автори листа заявляють, що з травня 2021 на підприємстві почали регулярно виплачувати зарплати, а завод працює завдяки замовленням з Єгипту.

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Зазначимо, що 17 серпня Господарський суд Харківської області ухвалив, що ХАЗ повинен повернути 12 млн гривень "Антонову", які виділялися у 2017 році у вигляді фінансової допомоги. Згідно з угодою було виділено 10 млн, їх Харківський авіазавод мав повернути до 31 липня 2021 року. Цього підприємство не зробило, тому суд ухвалив повернути і відсотки, і тіло кредиту.

Уже понад 10 років на Харківському авіазаводі криза, літаки не виробляються, а на підприємстві борг понад 4 млрд гривень, з яких 250 млн борги із зарплати.

Нагадаємо, в січні 2021 року заявлялося, що ХАЗ може відновити виробництво Ан-74 для ЗСУ, але для цього потрібно здійснити імпортозаміщення.

У червні 2021 року гендиректор Харківського авіазаводу заявив, що завод нічого не може будувати через відсутність кадрів. Хоча перед цим заявлялося про плани вийти з кризи провівши імпортозаміщення для добудови Ан-74 й Ан-140.