Дефіцит кави та різдвяних подарунків: страйк докерів у США призвів до несподіваних наслідків

Американські докери вимагають значного підвищення заробітної плати, перш ніж вони відновлять роботу. А тим часом біля узбережжя США застрягли десятки контейнеровозів.

Related video

45 тисяч американських докерів почали страйкувати 1 жовтня. І тим самим закрили доступ до портів по всьому східному узбережжю США. Тепер вантажним суднам залишається тільки стояти на якорі і чекати. І це явно призведе до найнесподіваніших наслідків. Про це повідомляє TV2.

Черги в супермаркеті з тих, хто побоюється дефіциту імпортних товарів

Так, виявилося, що два контейнери з трьома мільйонами капсул данської кави наразі застрягли на кораблі недалеко від Нью-Йорка. Компанія Real Coffee, що володіє вмістом двох контейнерів, побоюється, що затримки можуть мати серйозні наслідки.

Більша частина доходів компанії надходить від продажів у США, тож вона залежить від морських перевезень до країни, каже керуючий директор Ларс Мансфельд-Гізе, який вважає, що зараз, восени, коли попит на гарячу каву зріс, вони ризикують втратити прибуток.

У двох застряглих контейнерах, серед іншого, перебувають тисячі загорнутих вручну різдвяних календарів, які мали вже надійти в продаж.

Власники вантажу кажуть, що контейнери повинні досягти берега протягом 14 днів, якщо вони хочуть потрапити на ринок, поки не стало надто пізно.

Хоча про страйк було оголошено вже давно, у компаній, які відправляють вантажі до США, немає інших альтернатив, окрім як морський шлях.

Також стурбовані виробники іграшок, які відправили вантажі до різдвяних розпродажів.

"Емпіричне правило полягає в тому, що страйк одного дня призводить до шестиденної затримки", — зазначає директор компанії з виробництва іграшок Maileg Ерік Майліл.

Страйк докерів у Г'юстоні

Американські докери почали страйк у вівторок вранці після того, як профспілка Міжнародної асоціації вантажників (ILA) не змогла домовитися з асоціацією роботодавців Морського альянсу США (USMX) про новий колективний договір.

ILA хоче підвищення заробітної плати на 77 відсотків, щоб компенсувати інфляцію та відсутність попередніх підвищень заробітної плати.

Страйк паралізував контейнерні перевезення в 36 портах від Техасу на півдні до штату Мен на півночі. Зазначені порти обробляють 57 відсотків від загального обсягу вантажів, що поставляються в США. Наразі їхня робота паралізована, тож кожен день страйку коштує близько 540 мільйонів доларів на день.

За даними влади США, 100 000 контейнерів очікують на розпакування в Нью-Йорку, а протягом тижня планується прибуття 35 контейнеровозів.

Пітер Санд, головний аналітик компанії Xeneca, яка аналізує судноплавну галузь, водночас заявив, що страйк триватиме від п'яти до семи днів. Але докери налаштовані серйозно, тож цей прогноз може бути неточним.

Нагадаємо, у липні через страйк пілотів румунська делегація ледь не запізнилася на саміт НАТО у Вашингтоні. У підсумку дипломатів від фіаско врятували військові, які надали свій літак.