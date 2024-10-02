Дефицит кофе и рождественских подарков: забастовка докеров в США привела к неожиданным последствиям

Американские докеры требуют значительного повышения заработной платы, прежде чем они возобновят работу. А между тем у побережья США застряли десятки контейнеровозов.

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45 тысяч американских докеров начали бастовать 1 октября. И тем самым закрыли доступ к портам по всему восточному побережью США. Теперь грузовым судам остается только стоять на якоре и ждать. И это явно приведет к самым неожиданным последствиям. Об этом сообщает TV2.

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Так, оказалось, что два контейнера с тремя миллионами капсул датского кофе в настоящее время застряли на корабле недалеко от Нью-Йорка. Компания Real Coffee, владеющая содержимым двух контейнеров, опасается, что задержки могут иметь серьезные последствия.

Большая часть доходов компании поступает от продаж в США, поэтому она зависит от морских перевозок в страну, говорит управляющий директор Ларс Мансфельд-Гизе, который считает, что сейчас, осенью, когда спрос на горячий кофе вырос, они рискуют потерять прибыль.

В двух застрявших контейнерах, среди прочего, находятся тысячи завернутых вручную рождественских календарей, которые должны были уже поступить в продажу.

Владельцы груза говорят, что контейнеры должны достичь берега в течение 14 дней, если они хотят попасть на рынок, пока не стало слишком поздно.

Хотя о забастовке было объявлено уже давно, у компаний, которые отправляют грузы в США нет других альтернатив, кроме как морской путь.

Также обеспокоены производители игрушек, которые отправили грузы к рождественским распродажам.

"Эмпирическое правило заключается в том, что забастовка одного дня приводит к шестидневной задержке", — отмечает директор компании по производству игрушек Maileg Эрик Майлил.

Забастовка докеров в Хьюстоне

Американские докеры начали забастовку во вторник утром после того, как профсоюз Международной ассоциации грузчиков (ILA) не смог договориться с ассоциацией работодателей Морского альянса США (USMX) о новом коллективном договоре.

ILA хочет повышения заработной платы на 77 процентов, чтобы компенсировать инфляцию и отсутствие предыдущих повышений заработной платы.

Забастовка парализовала контейнерные перевозки в 36 портах от Техаса на юге до штата Мэн на севере. Указанные порты обрабатывают 57 процентов от общего объема грузов, поставляемых в США. В настоящий момент их работа парализована, так что каждый день забастовки стоит около 540 миллионов долларов в день.

По данным властей США, 100 000 контейнеров ожидают распаковки в Нью-Йорке, а в течение недели планируется прибытие 35 контейнеровозов.

Питер Санд, главный аналитик компании Xeneca, которая анализирует судоходную отрасль, в то же время заявил, что забастовка продлится от пяти до семи дней. Но докеры настроены серьезно, так что этот прогноз может быть неточным.

Напомним, в июле из-за забастовки пилотов румынская делегация едва не опоздала на саммит НАТО в Вашингтоне. В итоге дипломатов от фиаско спасли военные, которые предоставили свой самолет.