Румынская делегация едва не опоздала на саммит НАТО из-за забастовки пилотов

Правительство Румынии не имеет собственного парка самолетов и использует чартеры. Чтобы министры успели на саммит, им предоставили борт румынские военные.

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Делегация на саммит НАТО в Вашингтоне из Румынии едва не опоздала из-за забастовки пилотов TAROM — национального авиаперевозчика. Были отменены десятки рейсов из аэропорта Бухареста, тысячи пассажиров не смогли улететь и в том числе члены официальной правительственной делегации Румынии, которые направлялись на саммит НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Euractiv.

Официально сообщалось, что возникли "проблемы с набором экипажей", однако СМИ выяснили, что это была внезапная забастовка пилотов, требующих повышения зарплаты от руководства национального румынского перевозчика.

Пилоты ТАРОМ отказались работать лишь на несколько часов, ссылаясь на проблемы со здоровьем или другие процедуры, которые позволили бы задержать или отменить рейс. В результате несколько тысяч пассажиров остались в аэропорту.

Пилоты авиаперевозчика TAROM устроили забастовку Фото: boardingpass.ro

И среди них члены румынского правительства, в том числе министр обороны Анхель Тилвар и министр иностранных дел Луминица Одобеску, которые собирались в Вашингтон на саммит НАТО.

Министры планировали вылететь регулярным рейсом TAROM в Париж, а затем пересесть на другой регулярный рейс в США. В настоящее время Румыния не имеет собственного парка правительственных самолетов. Дискуссии о его восстановлении ведутся уже несколько лет, но до сих пор никаких результатов не было достигнуто.

Для президента Клауса Йоханниса (он будет главой румынской делегации на саммите в Вашингтоне) для каждой зарубежной поездки зафрахтованы коммерческие самолеты, как и для премьер-министра. Но это дорого, поэтому прочие министры летают обычными рейсами.

Итак, Тилвар и Одобеску отправились в Вашингтон с остановкой в ​​Париже. А поскольку их рейс из Бухареста во французскую столицу отменили, у них не было времени на пересадку во Франции.

На помощь им пришла румынская армия, имеющая собственные транспортные самолеты. Министрам удалось вовремя добраться до Парижа. Однако это дело вызвало настоящий переполох в румынском правительстве.

Министр транспорта Сорин Гриндяну потребовал немедленных объяснений от руководства TAROM, а также представления нового плана реструктуризации компании для восстановления ее финансовой стабильности.

Румынская национальная авиакомпания уже много лет находится в упадке, а пандемия COVID-19 еще больше усугубила ситуацию. В 2021 году, чтобы поправить свое финансовое положение, ТАРОМ даже выставила на продажу 14 своих самолетов, то есть почти половину своего парка.

Но покупатели были только на самые старые, а значит и самые дешевые машины — четыре Боинга 737-300, которым было более 20 лет. Поэтому правительство Румынии решило предоставить своему национальному авиаперевозчику государственную помощь в размере почти 95 миллионов евро.

В этом году авиакомпания TAROM, основанная в 1954 году, отмечает свое 70-летие.

Напомним, Эмманюэль Макрон уже заявил перед саммитом в Вашингтоне, что Германия и США являются главными противниками вступления Украины в НАТО.