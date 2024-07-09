США и Германия главные противники вступления Украины в НАТО, — Макрон

Президент Франции в преддверии саммита, посвященного 75-й годовщине альянса, заявил, что приглашение Киева в блок будет решением союзников.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил перед саммитом Севроатлантического Альянса в Вашингтоне, пишет агентство DPA.

Макрон отметил "сильную оппозицию" США и Германии по приглашению Украины присоединиться к Альянсу.

"В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников", – добавил он.

Президент Франции напомнил о событиях прошлогоднего саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику с украинской стороны.

"Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери в НАТО были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – сказал Макрон.

Напомним, ранее об оппозиции США и Германии вступления Украины в НАТО ранее сообщали и другие издания. Фокус цитировал представительницу Украины в НАТО Наталью Галибаренко, которая отмечала, что Украина не стремится к немедленному вступлению в НАТО. Киев признает, что проблематично принимать страну, воюющую с Россией, в Альянс.

"Мы хотели бы, чтобы союзники закрепили необратимый путь Украины к членству в НАТО. Мы не просим чего-то экстраординарного", — сказала Галибаренко.

Однако журналисты издания Politico отмечали, что некоторые страны, такие как США и Германия, "прохладно" относятся к быстрому предложению о членстве, в то время как другие, которые находятся ближе к линии фронта с Россией, хотят, чтобы будущий статус Украины в НАТО был четко прописан.