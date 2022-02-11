Харьковский авиазавод завершил два заказа по ремонту самолетов Ан-74 (фото)

Оба борта отправились заказчику. Один из самолетов прошел техообслуживание, а второй — модернизацию бортового оборудования и кабины.

Государственное предприятие "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" успешно восстановила два самолета Ан-74. Один для украинского заказчика, а второй для иностранного. Об этом сообщает пресс-служба завода.

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9 и 10 февраля с аэродрома Харьковского авиазавода вылетело два самолета Ан-74. Один из них был сделан для иностранного заказчика. Воздушное судно прибыло в конце прошлого года на техобслуживание. А первый борт принадлежит компании "Мотор Сич" — Ан-74ТК-200.

[ + – ] Техобслуживание Ан-74

Для иностранного самолета провели все регламентные работы. В начале года Ан-74 проходил все контрольные проверки систем. Он их успешно прошел. Тестовый полет также завершился благополучно.

Самолет Ан-74ТК-200 от "Моторс Сич" получил новую авионику. Бортовые приборы были заменены на современные цифровые. Также борт получил стеклянную кабину. 10 февраля самолет успешно выполнил тестовый полет и отправился в Запорожье.

Указывается, что для техобслуживания двух самолетов были задействованы специалисты почти со всех цехов Харьковского авиазавода.

[ + – ] Для техобслуживания двух самолетов были задействованы специалисты почти со всех цехов Харьковского авиазавода

Вместе с этим в конце месяца на авиазавод должен прибыть Ан-74 Военно-воздушных сил Египта для проведения вторых контрольно-восстановительных работ.

Напомним, 14 декабря 2021 года специалисты Харьковского авиазавода смогли реанимировать Ан-74 ВВС Египта. Перед этим в "Укроборонпроме" отрапортовали о росте показателей на ХАЗе. Средняя зарплата на предприятии выросла с 3485 гривен до 4920.