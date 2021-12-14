Поднялся в небо впервые за 5 лет. Специалисты ХАЗ реанимировали египетский Ан-74 (фото)

Сотрудники авиазавода провели ремонтно-восстановительные работы самолета, которые проходили в 6 этапов. Теперь он в скором времени прибудет в Харьков для дальнейшего восстановления.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) подняли в воздух Ан-74 ВВС Египта, который пять лет простаивал из-за повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ХГАПП в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Специалисты предприятия реанимировали Ан-74Т-200А, который был поврежден в 2016 году во время аварийной посадки. У самолета были повреждены стойки шасси, передняя и нижняя часть фюзеляжа. Работникам авиазавода пришлось вылететь в Египет и провести там ремонтно-восстановительные работы в 6 этапов.

[ + – ] Ан-74Т-200А в полете

На самолете отработали работу машины под током и провели гонку двигателей Д-36 на земле. После этого специалисты Харьковского авиазавода начали готовить Ан-74 к перелету в Харьков. Для этого они выполнили контрольные облеты в Египте.

Утверждается, что представители ХГАПП и ВВС Египта подписали Акт, в котором указывается, что сотрудники украинского предприятия устранили все технические вопросы. А все комплектующие установили согласно конструкторской документации.

На данный момент самолет уже два раза поднялся в воздух. Первый полет был в начале декабря и продлился 18 минут. На борту судна было три летчика и четыре борттехника ВВС Египта.

Напомним, в середине ноября стало известно, что ХАЗ ремонтирует Ан-74 ВВС Египта по контракту 2018 года. На тот момент в Египет отправилось 11 специалистов завода. Также "Укроборонпром" отрапортовал о росте показателей на Харьковском авиазаводе. Средняя зарплата повысилась с 3485 гривен до 4920.