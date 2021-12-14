Здійнявся в небо вперше за 5 років. Фахівці ХАЗ реанімували єгипетський Ан-74 (фото)

Співробітники авіазаводу провели ремонтно-відновлювальні роботи літака, які проходили у 6 етапів. Тепер він незабаром прибуде до Харкова для подальшого відновлення.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) підняли у повітря Ан-74 ВПС Єгипту, який п'ять років простоював через пошкодження. Про це повідомляє пресслужба ХДАВП у Facebook.

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Фахівці підприємства реанімували Ан-74Т-200А, який було пошкоджено у 2016 році під час аварійної посадки. У літака були пошкоджені стійки шасі, передня і нижня частина фюзеляжу. Працівникам авіазаводу довелося вилетіти до Єгипту та провести там ремонтно-відновлювальні роботи у 6 етапів.

[ + – ] Ан-74Т-200А у польоті

На літаку відпрацювали роботу машини під струмом і провели гонку двигунів Д-36 на землі. Після цього фахівці Харківського авіазаводу почали готувати Ан-74 до перельоту в Харків. Для цього вони здійснили контрольні обльоти в Єгипті.

Стверджується, що представники ХДАВП і ВПС Єгипту підписали Акт, у якому зазначається, що співробітники українського підприємства усунули всі технічні питання. А всі комплектувальні встановили згідно з конструкторською документацією.

Наразі літак уже двічі піднявся у повітря. Перший політ був на початку грудня і тривав 18 хвилин. На борту судна було три льотчики та чотири борттехніки ВПС Єгипту.

Нагадаємо, в середині листопада стало відомо, що ХАЗ ремонтує Ан-74 ВПС Єгипту за контрактом 2018 року. На той момент до Єгипту вирушило 11 фахівців заводу. Також "Укроборонпром" відрапортував про зростання показників на Харківському авіазаводі. Середня зарплата підвищилася із 3 485 гривень до 4 920.