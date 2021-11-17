Харківський авіазавод реанімує Ан-74 у Єгипті за контрактом 2018 року (фото)

Єгипетський літак здійснив аварійну посадку у 2016 році. Двома роками пізніше було підписано контракт із харківським заводом, який до кінця так і не довели.

У Єгипті 11 спеціалістів з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства проводять пошкоджений єгипетський літак Ан-74Т-200А, який отримав пошкодження під час аварійної посадки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

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Повідомляється, що у 2016 році літак ВПС Єгипту здійснив аварійну посадку, отримавши пошкодження. Українське підприємство ініціювало його відновлення ще у 2018 році, але його реалізувати до кінця не вдалося. Було виконано п'ять із шести етапів відновлення літака.

Нині у Єгипті перебуває 11 працівників ХАЗу, де проводяться необхідні роботи для перевезення літака в Україну для подальшого відновлення. Співробітники монтують побутове, аварійно-рятувальне та спеціальне обладнання. Післязавтра до Єгипту прибуде друга група робітників. Вони проводитимуть залишкову перевірку готовності літака до перельоту.

Підготовчий етап має завершитись до 5 грудня. Після цього вже на потужностях заводу в Харкові проводитиметься капітальний ремонт літака.

Нагадаємо, у жовтні ХАЗ отримав сертифікат розробників КБ. У планах у заводу провести імпортозаміщення Ан-74 та Ан-140 за 5 років. При цьому в цій справі вони розраховують лише на себе, Антонов зайнятий виробництвом Ан-178.

Також нардепи пропонують приватизувати Харківський авіазавод, комітет уже схвалив законопроєкт.