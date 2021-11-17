Харьковский авиазавод реанимирует Ан-74 в Египте по контракту 2018 года (фото)

Египетский самолет совершил аварийную посадку в 2016 году. Двумя годами позже был подписан контракт с харьковским заводом, который до конца так и не довели.

В Египте 11 специалистов из Харьковского государственного авиационного производственного предприятия проводят поврежденные египетский самолет Ан-74Т-200А, который получил повреждения при аварийно посадке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Сообщается, что в 2016 году самолет ВВС Египта совершил аварийную посадку, получив повреждения. Украинское предприятие инициировало его восстановление еще в 2018 году, но его реализовать до конца не удалось. Было выполнено пять из шести этапов восстановления самолета.

Ныне в Египте находится 11 работников ХАЗа, где проводятся необходимые работы для перевозки самолета в Украину для дальнейшего восстановления. Сотрудники монтируют бытовое, аварийно-спасательное и специальное оборудование. Послезавтра в Египет прибудет вторая группа рабочих. Они будут проводить остаточную проверку готовности самолета к перелету.

Подготовительный этап должен завершится до 5 декабря. После этого уже на мощностях завода в Харькове будет проводиться капитальный ремонт самолета.

Напомним, в октябре ХАЗ получил сертификат разработчиков КБ. В планах у завода провести импортозамещение Ан-74 и Ан-140 за 5 лет. При этом в этом деле они рассчитывают только на себя, "Антонов" занят производством Ан-178.

Также нардепы предлагают приватизировать Харьковский авиазавод, комитет уже одобрил законопроект.